Los carniceros alertan sobre caída de ventas y reclaman una mesa sectorial para buscar soluciones

“Las ventas cayeron un montón”, aseguró Alberto Williams, presidente de la APC.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías (APC), Alberto Williams, alertó sobre la caída de las ventas, admitió que el consumidor “no puede comprar carne al precio que está hoy” y reclamó la conformación de “una gran mesa” con todos los participantes de la cadena de producción y comercialización para encontrar una solución al problema

“En las carnicerías las ventas se han reducido un montón, realmente no se puede seguir trabajando con lo que se está vendiendo”, aseguró Williams, que además relativizó la eficacia de cerrar las exportaciones, debido a que ese sector “no tiene cantidad” suficiente para abastecer el mercado interno. En declaraciones al programa Ruleta Rusa, conducido por Nancy Pazos por la Rock&Pop, el titular de la APC advirtió sobre los inconvenientes de oferta y señaló al respecto la escasa entrada de ganado al Mercado de Liniers.

“Con 5.732 cabezas que entraron hoy, se va a mantener un mercado caro”, indicó, luego de aclarar que un nivel razonable para abastecer a las carnicerías y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires tendría que ser de 8.000 a 10.000 cabezas para un viernes.

De todos modos, aclaró que “esto no es un problema de los viernes” y aclaró que en el Mercado de Liniers no hay actividad los lunes y los jueves, necesitándose a lo largo de una semana “por lo menos 20.000 cabezas”, para tener un mercado abastecido.

Williams consideró “lógica” la caída del consumo porque “no se puede comprar carne al precio que está hoy” y estimó que “no habría problemas” si aumentara la producción, por lo que reclamo “un plan” en ese sentido. “Reiteramos lo que pedimos desde un primer momento: una mesa grande donde estemos todos, en la que se lleguen a algunos acuerdos y se los respete por un tiempo determinado”, propuso.

La presencia de todos los protagonistas de la cadena de ganados y carnes es necesaria para Williams porque “un sector solo no va a solucionar el problema”, aseveró. “Los exportadores no lo van a solucionar porque no tienen cantidad. Si el país necesita exportar, hagan un mercado que uno o dos días a la semana entre esa vaca (de exportación), porque esa vaca se termina pronto”, postuló, al entender que “van a meterse en el consumo interno”.

En cuanto a los precios de venta al consumidor, Williams destacó el “sacrificio enorme” de los carniceros al bajar los valores de algunos cortes como el asado a costa de su propia rentabilidad, ya que “no hay una baja grande en el precio de entrega” de los proveedores.