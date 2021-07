Bruno Cenizo encabezará la lista del oficialismo dentro de juntos

El actual presidente del Concejo Deliberante de Olavarría encabezará la lista de precabdidatos del oficialismo dentro de Juntos.

La noticia se dio a conocer esta mañana y fue confirmada por el propio Cenizo quien, a través de sus redes sociales, agradeció al intendente Galli por la confianza depositada.

Respecto al resto de los integrantes de la lista, fuentes del espacio explicaron a Olavarria Noticias que aún no están definidos “esto cambia minuto a minuto y por respeto a las personas no vamos a dar ningún otro nombre hasta que no esté todo cien por ciento confirmado”