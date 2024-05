Vóley: Se jugó en Intermedia y Maxivoley Masculino

El viernes 3 de Mayo en el Minigimnasio de Racing, se desarrolló una nueva fecha del Torneo de Intermedia y Maxivoley Masculino que organiza la Asociación Olavarriense de Voley.



Estos fueron los resultados de la jornada:

Estudiantes 2-0 Racing Blanco

Racing Azul 2-1 Mariano Moreno Átomo

Fénix 2-0 San Antonio.

Libre: Pueblo Nuevo.

Tabla de Posiciones:

1- Fénix – 6pts – 3pj

2- Estudiantes – 4pts – 2pj

3- Mariano Moreno Átomo – 4pts – 3pj

4- Pueblo Nuevo – 3pts – 2pj

5- Racing Azul – 3pts – 2pj

6- Racing Blanco – 2pts – 3pj

7- CEF San Antonio – 0pts – 3pj.

El torneo continuará el próximo viernes 10 de Mayo en escenario a confirmar con los siguientes encuentros:

Pueblo Nuevo vs. Mariano Moreno Átomo

Fénix vs. Estudiantes

Racing Azul vs. San Antonio.

Libre: Racing Blanco.

Fuente y fotos: Prensa AOV – Facebook Olavarría Vóley.