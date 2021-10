Ultramaratón: Gran triunfo de Navarro en Santiago del Estero

El atleta olavarriense, Jonathan Navarro, ganó la prueba general de 6 horas de la Ultramaratón “Madre de Ciudades” 2021; disputada en la tarde del sábado 23 de Octubre en Santiago del Estero.

“Antes de largar te pedí que me ayudes, que me acompañes y que me cuides; creo que hiciste eso y mucho más, por que hoy por primera vez me CONSAGRÉ CAMPEÓN DE UNA ULTRAMARATÓN y nada menos que en Santiago del Estero, uno de los lugares más calurosos que me toco competir, pero vos estuviste las 6 horas conmigo. Me diste las fuerzas para que hoy solo por una vuelta de ventaja salga CAMPEÓN. GRACIAS PÁ! TE DEDICO ESPECIALMENTE MI PRIMER TRIUNFO OFICIAL. TE AMO Y TE EXTRAÑO”, expresó emocionado y felizmente Jonathan Navarro a través de sus redes sociales.

Con un tiempo imbatible de 5 horas 55 minutos 43 segundos, el ultramaratonísta de Olavarría logró el primer puesto en su categoría (de 30 a 39 años) y de la tabla general de la competencia de 6 horas, desarrollada en territorio santiagueño y que fue organizada por la Asociación Argentina de Ultradistancia (AAU).