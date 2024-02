TC: Debut y victoria de Tobías Martínez con un Torino

En un debut que quedará marcado en la historia del Turismo Carretera (TC), Tobías Martínez, el último campeón del TC Pista, logró una victoria memorable al volante de un Torino 2024.

La jornada estuvo llena de sorpresas y giros inesperados. Martínez se convirtió en el tercer piloto en cruzar la línea de meta en primer lugar, luego de las penalizaciones impuestas a Diego Ciantini por un toque en pista y a Facundo Chapur por irregularidades técnicas.

Al término de la carrera, Tobías expresó su incredulidad ante el resultado: “Todavía no encuentro sentido a la carrera de hoy. No teníamos un buen ritmo ni el potencial que esperábamos”. Sin embargo, el joven piloto destacó la importancia de esta victoria en su debut en el TC: “Para mí, debutar en el TC es algo muy especial. Nunca había competido con pilotos de este nivel, y eso me generaba cierta aprehensión”.

Martínez reconoció la diferencia en el estilo de competición del TC y se propuso simplemente terminar la carrera. Su estrategia dio frutos, llevándolo a la victoria en su primera participación en esta categoría.

Además, este triunfo lo convierte en el segundo sanjuanino en ganar una carrera en el Turismo Carretera, un logro que sin duda quedará marcado en la historia del automovilismo argentino.