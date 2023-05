Mayo comienza con dos nuevas muestras en el C. C. San José

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría se recuerda que este fin de semana nuevas propuestas serán inauguradas en el Centro Cultural Municipal “San José”.

Se trata de dos muestras, que comprenden de obras e intervenciones artísticas de José Giudici y Daniel Fitte junto a Santiago Rey. La inauguración de ambas será este sábado, a partir de las 18 horas.

Se exhibirán distintas propuestas vinculadas a las artes plásticas, en las Salas 1, 2 y 3 de dicho espacio. Mientras que, en la Sala 4, se podrá disfrutar de “Imaginario”, una propuesta destinada a la realización de actividades lúdicas y talleres; en el marco de la muestra; a cargo de personal del Centro Cultural.

A continuación se ofrece un detalle de cada propuesta.

Salas 1 y 2: El carrito de oro, de José Giudici.

Consta de 40 pinturas, esculturas en pequeño formato e instalación. Se exhibirá en las salas 1 y 2, las cuales contarán con un recorrido retrospectivo por la obra del artista, en lo que se destaca el concepto y el color.

Se realizarán visitas guiadas destinadas a la comunidad educativa, en las cuales se compartirá material realizado específicamente para trabajar en el aula. En paralelo se desarrollarán visitas guiadas para público en general, y especializadas para artistas, coordinadas por los curadores de la exposición.

– José Giudici

Artista Plástico oriundo de Santa Fe y criado en Chillar, provincia de Buenos Aires, donde se formó en las escuelas primaria y secundaria. Emigró a los 18 años para estudiar, primero corrector periodístico y luego técnico gráfico.

Siempre se dedicó a dibujar y a pintar, desde pequeño realizó talleres de dibujo y pintura y clases de cerámica. Realizó su primera muestra plástica en Chillar a los 24 años.

En Tandil tuvo la oportunidad de realizar clínicas de obra con Sergio Bazán y Eduardo Medici y en Olavarría con Diana Aisenberg.

Entre el 2001 y el 2003 participó de varios salones de Arte Sacro de Tandil. Desde esa fecha y hasta el 2016 se mantuvo produciendo obra pero fuera del circuito artístico.

En 2016 regresó con la exposición Creacción, donde expuso pinturas, objetos y dibujos derivados de esos años de retiro. En 2019 participó del Salón de Creadores azuleños en el Museo López Claro de Azul. En 2022 participó de la muestra Artistas Chillarenses en Chillar y la Muestra Calesita en el CC San Martín de la ciudad de Azul.

Su obra se centra en la fantasía. Recurre a imágenes caricaturescas, sin disimular lo artificioso. En sus últimas obras aplica materiales comunes que aportan texturas y brillos para obtener una imagen placentera. Así, temores y festejos se entretejen por igual en los objetos y las pinturas que anuncian un final y un renacimiento.

Actualmente vive y trabaja como maestro de artes plásticas en el Hogar Agrícola de Chillar.

Sala 3: Galería de la Escuela, de Daniel Fitte y Santiago Rey.

Galería de la Escuela es un proyecto de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas, coordinado por Daniel Fitte y Santiago Rey.

Galería de la Escuela es una casa abierta de paredes que se pueden atravesar. Tiene límites necesarios y provisorios que posibilitan el encuentro y desencadenan el contagio, como cuando nos da risa ver a alguien reírse.

Es una caja de herramientas para poner en marcha un conjunto de actividades a partir de las cuales pensar y producir: programas educativos, muestras, publicaciones, proyecciones de películas, grupos de estudio, ferias, y cualquier otro formato que genere contextos que estimulen la práctica artística entendida como la capacidad de cualquier persona de traer algo al mundo a través de la imaginación.

Fomenta, a la vez, el entrenamiento y desarrollo de una sensibilidad capaz de acercarse al arte sin prejuicios o lugares comunes, entendiendo que en la actividad que hacen los otros hay fundamentos y necesidades que no conocemos y son importantes.

Sostiene el arte como posibilidad frente al arte entendido únicamente como un modelo a reproducir. Diluye el juicio de lo que está bien o mal hecho poniendo en un lugar fundamental la capacidad de cada persona de reconocer y valorar sus propias reglas e intereses, e inventar y reconocer otras nuevas. Del mismo modo que todos nos vestimos, caminamos o hablamos de manera diferente, también podemos hacer siguiendo esa singularidad que no está ni bien ni mal, simplemente es nuestra.

Galería de la Escuela no tiene sede fija, tampoco edificio, simplemente porque no lo necesita. Puede existir en una plaza, en un pasillo, en la sala de un museo, en un paisaje. Su marco es la escuela. Galería de la Escuela es un punto de partida y no un punto de llegada. Si bien tiene un plan inicial, necesita desarrollar su metabolismo: el modo propio de funcionamiento. Su alimento es el afecto, la curiosidad y el entusiasmo.

– Daniel Fitte

Daniel Fitte nació, vive y trabaja en Sierras Bayas, un pueblo ubicado en el Partido de Olavarría. Se formó con los Maestros Miguel Ángel Galgano, Jorge Melo y con la Maestra Diana Aisenberg. Participa de las clínicas de arte dictadas por el artista Tulio de Sagastizabal, en el CIA de CABA. Realiza su trabajo como artista visual basado en el contexto donde reside.

Con el uso de diversos lenguajes recorre el paisaje, el entorno que lo rodea y la gente de oficio que dan cuerpo a su obra. Expone desde el año 1985 en museos, centros culturales y espacios públicos en Argentina y en otros países. Es autor del “Monumento Homenaje al Trabajador del Cemento”, del Monte de los Fresnos, ambos en su localidad, y del “Sendero de la Memoria” en el Campus de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNICEN). En el año 2012 la Municipalidad de Olavarría adquiere como Patrimonio Cultural su obra “Guantes usados por obreros de una fábrica productora de cal”. En 2022 realiza la muestra Ser paisaje, en el Museo Mar de Mar del Plata, con la curaduría de Diana Aisenberg.

Desarrolla su actividad docente y dirige, desde 1995, la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas. Dicta además, talleres y clínicas de análisis de obras en distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires.

– Santiago O. Rey

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1983. Se formó como artista con Diana Aisenberg. Desde el año 2011 exhibe su obra tanto en muestras colectivas como individuales. Entre las principales muestras se puede destacar: «Los días en el mar no cuentan» (2013) en la Galería Isla Flotante de Buenos Aires; «Todo sentido tendrá su fiesta de retorno» (2015) en La Ene, Buenos Aires; «Nunca hicimos amistades» (2017) en la Galería Isla Flotante, Buenos Aires; «La sonrisa del alma sin dientes» (2018) en Alimentación General, Buenos Aires; «Leche muerta» (2019) en Moria Galería, Buenos Aires. En el 2021 fue seleccionado en el 74° Salón Nacional de Rosario – Castagnino+macro. Y en el 2022 en el Premio Federico Jorge Klemm. Actualmente vive y trabaja en Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde se desempeña como Docente en la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas.