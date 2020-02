Fútbol Local: Triunfos de Embajadores y El Fortín

En la continuidad de la primera fecha del Torneo Apertura 2020 de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, el CEO superó a Racing; mientras que el Fortinero hizo lo propio con Ferro.

El pasado lunes en el Estadio “José Buglione Martinese”, Club Embajadores sorprendió de visitante al Chaira ganándole por 2 a 1. Los goles del CEO fueron anotados por Franco Fernández y Santiago Tropea. Mientras que para Racing marcó Ignacio Mosescu, de penal.

Por su parte ayer martes, Club Social y Deportivo El Fortín le ganó el “Clásico del riel” a Ferro Carril Sud por 2-0 en el “Ricardo Sánchez”. Los tantos del conjunto dirigido por Gabriel Senzacqua fueron marcados por Braian Ramírez y Alejandro Bianciotto.

A dicha jornada inaugural del Apertura le quedan pendientes los partidos entre Sierra Chica vs. Loma Negra y San Martín vs. Hinojo. Por otra parte, estos son los encuentros correspondientes a la segunda fecha del certamen liguista: Ferro vs. Estudiantes, Loma Negra vs. San Martín, Hinojo vs. Sierra Chica, Cosecha Mundial vs. Municipales y Embajadores vs. El Fortín. Libre: Racing.