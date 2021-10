Expresó Valentina Cisneros, integrante de la Selección Argentina Femenina de Handball que se consagró subcampeona en el Torneo Centro-Sur Paraguay 2021. En la nota, la palabra completa de la jugadora de Olavarría formada en Ferro Carril Sud.

“Por ser mi primer torneo con la selección mayor, después de tanto trabajo, me sentí muy cómoda con el grupo y con las pibas que no siempre compartimos momentos de entrenamientos, porque hay muchas que juegan en el exterior”, manifestó Cisneros. Además, destacó que “fue un orgullo estar a la altura y una emoción muy grande poder vestir la celeste y blanca”.

Por otra parte y consultada sobre su debut ante Bolivia (victoria por 57 a 2), la olavarriense dijo que “en el primer partido no me sentí con grandes nervios y con mucha ansiedad”. Asimismo, agregó que “el rendimiento no fue tampoco el óptimo, pero Bolivia no es un rival de mucha talla y de hecho el resultado demostró eso (…) se tomó como un empujoncito para pensar en lo que seguía”. Mientras que a cerca de la final ante Brasil (derrota por 31-22), esgrimió que “por suerte me tocó estar en la final y tener la titularidad en un partido donde todo deportista quiere jugar. Aunque siento que podía haber hecho un poquito mejor las tareas, más que nada en la definición, estoy conforme con lo que realicé en el partido y el torneo”.

Luego y a modo de balance personal sobre lo realizado en el certamen premundial, la extremo que actualmente se desempeña en CID Moreno de la Fe.Me.Bal (Federación Metropolitana de Balonmano de la República Argentina), expresó que “siento que tuve un buen papel, pero obviamente haciendo una autocrítica uno encuentra cosas a mejorar. Pero en líneas generales estoy satisfecha”. Por su parte y a nivel colectivo, respondió que “noté a la Selección en muy buen nivel por momentos, siendo que los partidos en los deportes en equipos son de rachas. En este sentido, hemos tenido muy buenos minutos, sobretodo en la defensa, que estuvo muy sólida; y eso de cara a lo que se viene es muy importante”.

Por último y consultada sobre las posibilidades de jugar el Mundial de España 2021 (el cual se disputará del 1 al 19 de Diciembre), Valentina Cisneros dijo que “me veo con grandes chances de estar, dejando todo para volver a ser convocada y representar nuevamente a la celeste y blanca; y en un mundial sería otro sueño más cumplido”. Finalmente, remarcó que “voy a meterle fuerte por ese objetivo; ya que que no queda mucho tiempo, y por ello estoy a ful con la preparación”.