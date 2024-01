El intendente Wesner encabezó el acto por los 137 años de Hinojo

El acto inició con la presentación de autoridades, la entonación del Himno Nacional Argentino y la bendición del pastor Mario Coca y del párroco José María Quattrocchio. En la oportunidad, hubo palabras alusivas a cargo de Selva Balihaut, vecina de la localidad, quien ha integrado distintas comisiones y ha trabajado fuertemente por la comunidad, en distintos ámbitos, especialmente en la cultura.

“Seguramente, para la mayoría de la humanidad, el 15 de enero de 1887 fue un día como cualquier otro, pero en este lugar del mundo, para un puñado de pioneros, fue el inicio de un camino de esperanza dónde cada paso llevaría a un destino de progreso y buenaventura”,expresó Balihaut.

“Hoy, después de tantos años y generaciones, nos encontramos aquí, con los mismos sueños y esperanzas siendo parte y protagonistas de esta comunidad recorriendo el mismo sendero que nos marcaron aquellos adelantados. Somos hinojenses, y se nos infla el pecho de orgullo al decirlo y sentirlo, si…un día como hoy nació Hinojo, el mejor pueblo del mundo”, finalizó.

Por su parte, el intendente Maximilano Wesner –retomando las palabras de Selva Balihaut- destacó “Como intendente he tomado la decisión de poner la estructura municipal al servicio de la comunidad para el crecimiento, pero también para el arraigo de todos los vecinos y vecinas”.

El intendente Wesner afirmó que Hinojo es “una localidad pujante, una localidad que creció de la mano del sector agrícola, una localidad desde su nacimiento ferroviaria, pero también con una fuerte impronta logística hoy, y con tantos desarrollos productivos. Por eso no solamente desde lo productivo, sino también desde lo cultural y lo educativo. Esta localidad que no solamente cuenta en sus páginas los 137 años de historia, sino que, sin dudas, tiene un gran futuro”.

“Reitero y ratifico mi compromiso de poder acompañar no solamente a las instituciones, sino también a todos los vecinos y vecinas de esta hermosa y querida localidad, que en términos personales me ha dado muchísimos amigos. Así que felices 137 años querido Hinojo, no solamente por el pasado sino también por el presente y sin dudas por el futuro”, concluyó.

Durante el acto el intendente Maximiliano Wesner estuvo acompañado por la delegada de Hinojo Cecilia Roth, los padres de Diego Wagner Clar, Emilio Wagner y Catalina Clar, funcionarios municipales, delegados, concejales, referentes de instituciones de la comunidad, vecinos y vecinas.

Se encontraban presentes representantes del Club Atlético Hinojo, Centro de Jubilados, Biblioteca Popular Sarmiento, Escuela Primaria Nº 11, CEC Nº 804, Bomberos Voluntarios de Hinojo, Hospital Municipal de Hinojo, Grupo Scout “Parroquia Nuestra Señora de la Asunción”, Subcomisaría de Hinojo, Sociedad de Fomento “San Cayetano”, Unión de Colectividades, Cáritas Hinojo, Cooperadora de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Museo Municipal de Hinojo, Centro Cultural Municipal «Dora Rodríguez.

El acto finalizó con el brindis y el corte de la torta aniversario, que compartieron vecinos y vecinas de la localidad de Hinojo, que vivieron con gran emoción este día tan importante para la comunidad.