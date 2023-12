El Fortín ante la última velada boxística del año

Este viernes 8 de diciembre, desde las 21:00 horas, se realizará el último festival de boxeo del 2023 en el Salón de Eventos del Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría. Habrá doce combates con varios púgiles locales.

Además de las peleas pactadas en la velada organizada por el promotor olavarriense Carlos López, y en la antesala del combate de semifondo, se realizará una gran exhibición homenaje al retiro del pugilismo de Ignacio “Nacho” Palahy, quien estará haciendo un round ante Gonzalo “La Pantera” Andreasen y otro ante Pablo Melo. Palahy, oriundo de San Jorge -partido de Laprida-, realizó 49 combates amateurs y 7 profesionales, antes de retirarse prematuramente de este deporte.

Cronograma de combates:

Primera pelea

Ignacio Luján (Pendas Box) vs. Luis Méndez (Las Flores).

Segunda pelea

Rocío Acosta (Matadero Box) vs. Nair Pereira (Pinamar).

Tercera pelea

Carlos “Cali” Sánchez (Tito Videla) vs. Sergio Suárez (Las Flores).

Cuarta pelea

Sofía “La Chaparrita” Olivetto (Oto Box) vs. Nidia Barrera (Las Flores).

Quinta pelea

María Luz Díaz (Academia Boxing, Benito Juarez) vs. Sol “La Chuky” Rodríguez (Gimnasio La Estación, Laprida).

Sexta pelea

Jeremías Perichón (Oto Box) vs. Benjamín Capra (Carlos Casares).

Séptima pelea

Mateo Chistaro (25 de Mayo) vs. Federico Taverna (Las Flores).

Octava pelea

Tomas Coca (Turco Box) vs. Santiago Del Greco (Las Flores).

Novena pelea

Rosa “Paisanita” Bermúdez (Barragan Box) vs. Gabriela “China” Ledesma (Villa Gesell).

Décima pelea

Uriel Barragan (Barragan Box) vs. Diego Ruiz (Santa Rosa).

Undécima pelea

Mariana López (Oto Box) vs. Cielo Urdaniz (Gimnasio Mario Paladino, Santa Rosa).

Duodécima pelea (Semifondo)

Isaias “El Picante” Oliveto (Oto Box) vs. Enzo “Chapita” Menna (Laprida).

Decimotercera pelea (Fondo)

Walter Karim Crucce (Las Flores) vs. Marcelo Gómez (25 de Mayo).

Fuente y fotos: Gustavo Burgardt.