Zona Fría SI o NO

Antes que nada, quiero presentarme para los que no me conocen, soy el arquitecto José Luis Arguiñena. Muchos me conocen por ser un arquitecto especialista en accesibilidad y discapacidad, pero también, tengo realizado un curso sobre etiquetado de viviendas que fue dictado por el Ministerio de Energía de la Nación de 60 hs. (octubre-diciembre 2020, gobierno de Aníbal Fernández), con lo cual me trasforme en uno de los pocos profesionales etiquetadores de viviendas de Argentina (902 en todo el país y por lo que sé, dos en el distrito del colegio de Arquitectos). Además, soy tasador de la banca privada.

Muchos se preguntarán que tiene que ver el tema zona fría, la etiqueta de una vivienda y que es una etiqueta de una vivienda.

Vamos por parte. En el país existe solo una provincia con el etiquetado de viviendas como ley, que es Santa Fe y más precisamente la ciudad de Rosario. Desde hace muchísimos años se vienen discutiendo y cajoneando distintas leyes nacionales al respecto en las Cámaras de Senadores y Diputados de la nación. La ley de etiquetado da a elegir a las personas que construyen la posibilidad o no, dentro de su alcance económico o su “responsabilidad” con el medio ambiente, de qué forma quiere construir, o sea si quiere una construcción de buena calidad (A) o una de mala calidad (G) sin que nadie le cuestione su decisión.

El etiquetado de viviendas será igual o es igual al etiquetado de los electrodomésticos que conocemos con distintas letras cuando los vamos a comprar, siendo los más eficientes los de letras A o A +++ y menos eficientes los de las letras G. Lo mismo se aplica o aplicará a las construcciones.

De esta manera sabremos cual construcción es más eficientes con el ahorro de energía (gas y electricidad) a la hora de comprar una vivienda. Quiero dejar en claro que esto en Europa y EE.UU. hace muchísimos años que se aplica. De hecho, al ir a comprar una vivienda a una inmobiliaria o realizar refacciones o construcciones nuevas se las distingue por su eficiencia energética haciendo que una propiedad tenga más valor o menor valor por su eficiencia. En el país si yo taso dos viviendas linderas del mismo tipo y con los mismos metros cuadrados el valor es relativamente igual, en Europa y EE.UU. el valor cambia drásticamente por la eficiencia energética de la construcción.

Hasta acá expliqué que es una etiqueta de una vivienda y para qué sirve la misma, ahora explicaré el tema de la ley de zona fría.

Paso a explicar la ley de zona fría (aprobada el 24/6/21 y promulgada el 7/7/21). La ley se aprobó con 190 votos afirmativos, 16 negativos y 34 abstenciones.

A favor esta ley tiene :

1º En las nuevas localidades la tarifa diferencial implica una disminución del 50% de la factura de gas correspondiente en el caso de los siguientes usuarios residenciales:

Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo;

Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;

Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social;

Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a CUATRO (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;

Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;

Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo;

Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351;

Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844)

Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza;

Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de las usuarias y usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente

“Cero subsidios adicionales. El régimen de “zona fría” se autofinancia. Es decir, no requiere de transferencias directas del Tesoro. Se autofinancia por medio de un recargo sobre el precio de venta del gas en boca de pozo (¿esto no es un subsidio encubierto?) que hoy es del 4,46%”

En contra esta ley tiene :

1º) Habrá más consumo de un recurso que es escaso en la Argentina (RECURSO FINITO, O SEA QUE EN ALGUN MOMENTO SE VA A TERMINAR)

2º) Hoy el beneficio, conocido como “Fondo Patagónico”, alcanza a 849.965 usuarios y se agregarán 3.149.108 más, es decir, un incremento del 370%.

3º) Las provincias más pobres verán incrementado el valor de su m³ de gas para compensar el costo de los que tenemos el gas “más barato”. Tendremos más subsidios al gas. Por ende, no solo lo seguimos pagando caro, sino que al ser un recurso escaso en el país y “supuestamente barato” (por las cosas antes mencionadas) se utilizará mucho más por no decir que varias veces se desperdiciará más.

4º) Al momento de la aprobación de la ley, Argentina estaba y continúa importando gas de distintos países.

5º) Algunos datos del gas: El déficit comercial energético de Argentina se estima en torno a los US$1.600 millones en 2021.

Las primeras compras de gas se hicieron a un promedio de entre US$ 35 y US$ 45 por millón de BTU. La estrategia de Enarsa fue esperar que bajaran esos importes y lo logró. En la segunda adquisición, pagó por 12 barcos lo mismo que había desembolsado por 8 cargos en una ronda anterior. Y ahora, sigue aprovechando un precio más bajo.

De todas formas, los US$ 25 actuales triplican el precio de importación del invierno pasado, que fue de US$ 8 (información del Año 2022).

Las importaciones de gas licuado costarán este año 1313 millones de dólares, menos de la mitad del año pasado y también de lo presupuestado para 2023.

Cuando estuve de concejal (2015-2019) realicé una ordenanza sobre acondicionamiento de edificios, posicionando a la ciudad de Olavarría en la primera de la provincia de Buenos Aires en tener una ordenanza de este tipo adhiriendo a una ley Pcial. del año 2003 con Dcto. Reg. en el año 2010 y todavía no fue puesta en vigencia porque le falta el dcto reglamentario

Dicho y explicado todo lo anterior: ZONA FRIA. ¿SOLUCION O MAS COMPLEGIDAD.?

Me pregunto, escuchando y leyendo a: legisladores y políticos de todas las banderas políticas, personas que no entienden nada la mayoría del tema, en un país que no hay plata y está totalmente destruido por gobiernos populistas.

¿No sería mejor preocuparnos porque salga una buena ley de etiquetado y construir pensando en el medio ambiente y no regalar lo que no tenemos (creo que nadie en su casa regala lo que no tiene)?

Paremos de hacer populismo. De los últimos casi 80 años, la mayoría “los vivimos regalando” lo que no tenemos y así estamos y esto no lo digo porque uno esté bien o mal económicamente (de hecho, la construcción independiente es de lo más perjudicado desde hace mucho tiempo y por ende mi actividad económica), lo digo por la visión de país que queremos.