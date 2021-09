“Yo creo en la política como herramienta transformadora de una ciudad, en este caso de un partido”

Así lo expresó el Presidente del Concejo Deliberante y precandidato a primer concejal por la lista de Juntos, Bruno Cenizo.

Cenizo, compartió una charla con Olavarría Noticias donde plasmó diversos conceptos sobre la realidad local y lo que buscará hacer en pos de los Olavarrienses.

¿Por qué tomaste la decisión de continuar participando en política y encabezar la lista de Ezequiel?

Desde el 2015 vengo trabajando en el equipo de Ezequiel, primero desde el ejecutivo y ahora desde el legislativo, pero siempre entendiendo de que somos parte integral de este gran equipo que tiene el intendente, más allá del rol que le toque ocupar a cada uno. Me lo pidió en el 2017, en esa oportunidad acepte y me lo volvió a pedir hace unos meses donde me preguntó si estaba dispuesto a encarar una nueva campaña y encabezar nuevamente la lista y por supuesto acepte por que en estos 4 años hemos hecho un muy buen trabajo desde el rol que me toca que es un poquito más que institucional y a veces, dejando de lado las baterías políticas, cuando estoy en el rol de presidente sin negar que soy concejal electo por un bloque político, pero cuando me toca el rol de presidente trata de hacer lo más objetivo y llevar siempre el consenso y el diálogo entre todos creo que y me parece que lo hemos hecho muy bien en estos en estos cuatro años, donde Hasta el 2019 fui presidente y después me volvieron a elegir los concejales para que sea presidente del 2019 al 2021, así que para mí es una un orgullo que el Intendente me pida nuevamente encabezar la lista

¿Qué cosas quedaron pendientes en estos 4 años de tu gestión?

El camino que tomó la ciudad hace 6 años es el correcto, y sin desmerecer a los gobiernos anteriores por que las buenas políticas públicas deben continuar, nosotros no desconocíamos que teníamos un hospital excepcional y que era modelo en la región y lo que se busca es mejorarlo al igual que los Parques Industriales donde este tipo de políticas deben mejorarse.

Creemos que hace 6 años venimos haciendo muy buen trabajo con todo el equipo pero queda mucho por hacer, aun falta llegar a un montón de barrios donde faltan muchas cosas, hace falta llegar a las localidades pero el vecino puede quedarse tranquilo que las obras llegan y se están haciendo.

En la gente se ve un descreimiento de la política, ¿por qué penas que ocurre eso?

Y porque generación tras generación se encargaron de hacerle creer y es obvio que la gente lo crea que el país no tiene salida, entonces yo comparto y se nota en la gente un poco de angustia de desesperanza por que ve que el país sigue con un rumbo que no es el que el mundo está tomando y lo comparto totalmente.

De lo que la gente está cansada es de los malos políticos y no de la política como herramienta, yo creo en la política como herramienta transformadora de una ciudad, en este caso de un partido,, pero lamentablemente han pasado tantos malos políticos que la gente ya descree de todo. Nos pasó hace muy poquito con las cloacas del Facundo Quiroga, una hora esperada por 30 años que cuando fuimos a anunciarlas la gente no nos creía la gente pensaba que era simplemente una postura más seleccionada y hace 15 días se arrancó la obra.

¿Qué es lo que representa para vos Ezequiel Galli?

Representa lo mismo valores que representa Juntos que quiere ver un país que quiere sentirse integrado el mundo. Ezequiel representa al Olavarriense, a lo más genuino del Olavarriense que es la clase media trabajadora que no quiere nada regalado, que no quiere qque las cosas le lleguen del cielo, sino que quiere ganárselas con el sudor y con el trabajo del día a día de sol a sol. Por que así se forjó Olavarría, así sigue creciendo. La gente quiere vivir tranquila, quiere educación para sus hijos, quiere poder disfrutar de los parques y eso es lo que tratamos de representar con este espacio. Tratar de que los parques industriales no paren de crecer que sean cada vez más las empresas que quieran radicarse en nuestra ciudad, porque eso genera empleo genuino y es lo que los empresarios muchas veces nos dicen, que lo que falta es el trabajo calificado.

¿Y Diego Santilli?

Diego es la persona que tiene mas experiencia en gestión, es mano derecha de Horacio rodriguez Larreta, y hace muchos años que esta en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, primero con Mauricio y ahora con Horacio. Le tocó un tema muy picante de tomar como fue la seguridad de la ciudad y se redujeron los delitos en un 45%, experiencia de gestión tiene y creemos que es el mejor candidato para representar a los bonaerenses donde representa los mismos valores que mencione anteriormente, trabajo, trabajo y trabajo, no sabe hacer otra cosa que no sea despertarse muy temprano y trabajar por el bien común.