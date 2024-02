Wesner y el gobernador Kicillof entregaron viviendas, una ambulancia y firmaron convenios para obras por $1.500 millones

Además, entregaron una combi para la escuela 503 y un camión y equipamiento para la gestión de residuos sólidos urbanos.

En la mañana de este miércoles el intendente municipal Maximiliano Wesner recibió la visita del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Juntos encabezaron una agenda que incluyó entregas de viviendas, un camión para le gestión de residuos, una combi para la escuela 503 y una ambulancia de alta complejidad en beneficio de toda la comunidad del Partido de Olavarría.

El arribo del mandatario bonaerense se dio en horas de la mañana y visitó en primera instancia el Palacio Municipal, donde llegó acompañado por la Jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis, la Ministra de Ambiente Daniela Vilar, la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis, el Ministro de Salud Nicolás Kreplak y el Director General de Cultura y Educación Alberto Sileoni.

El Paseo Jesús Mendía fue sede del acto en el que se entregaron no sólo una ambulancia de alta complejidad que será incorporada al sistema de salud público del Municipio, sino también un camión y equipamiento del Programa Mi Provincia Recicla para trabajadores de la Cooperativa Viento en Contra. A la par, la Escuela de Educación Especial N° 503 recibió una combi 0KM.

Más tarde entregaron las últimas 9 viviendas que permiten finalizar, tras más de dos décadas, el barrio Educadores. “La verdad que esto es la demostración, una vez más, del trabajo en conjunto, de la articulación entre la provincia de Buenos Aires y el Estado municipal”, enfatizó el intendente Wesner al tomar la palabra en el acto que se desplegó sobre calle Rendón, a metros del cruce con La Rioja.

“La política pública una vez más presente, en este caso trayendo solución habitacional a la comunidad educativa. Esto viene a contribuir al bienestar general, a dar respuesta a un déficit estructural. Queremos disfrutar este momento histórico y qué mejor hacerlo de manera colectiva, acompañados por vecinos que dicen sí a la articulación con el Estado Provincial, sí a la política habitacional, sí al sueño de la casa propia”, añadió el intendente del Partido de Olavarría.

En la continuidad de su intervención Wesner expresó que: “Muchas veces vemos que el Estado Nacional se corre, se corre de la educación, y en este caso hay una respuesta a una demanda de tantísimos años, donde el gobernador con sus ministros allá por marzo de 2022 tomó el compromiso de una demanda histórica que tenía la Provincia de dar respuesta a este barrio Educadores. No me quiero olvidar de nuestro presidente de bloque de concejales Federico Aguilera, que hizo las gestiones necesarias para retomar esta obra. Tampoco me quiero olvidar de Alicia Tabarés de González Hueso, que fue la gestora, la mentora y quien hoy va a entregar la última llave”.

“La verdad hoy es un día de alegría porque no solamente entregamos viviendas, sino también entregamos una ambulancia para reforzar nuestro sistema público de salud, también porque entregamos dos camiones de recolección para poder tener una ciudad más limpia, pero también, si bien ya nos la habían entregado en el estadio Diego Armando Maradona, hoy está la combi de la Escuela 503 presente, para poder seguir incluyendo a nuestros estudiantes y seguir apostando la educación pública”, concluyó el intendente del Partido de Olavarría.

El acto no se limitó a la entrega de viviendas, sino que también dio marco a la firma de un convenio por obras para el Partido, tal como había sido anunciado días atrás con la visita del Gabriel Katopodis. Precisamente el Ministro bonaerense y el intendente de Olavarría rubricaron el acta de acuerdo que permitirá llevar adelante la pavimentación de la avenida La Rioja, redes cloacales y el recambio de luces LED.

El cierre estuvo a cargo del gobernador de la Provincia, quien declaró que “Entregar una vivienda siempre es hermoso, pero también es hermoso que cuando empieza una vivienda se termine”. “También le quiero agradecer a nuestro ministro de Infraestructura, a Gabriel Katopodis, que nunca viene con las manos vacías, acabamos de firmar un convenio para obras de luminarias, para obras de pavimento, para obras de cloacas, que tanto necesita Olavarría. Cambia el intendente, cambia la mirada. Nosotros nunca hemos discriminado por más disputa política a los intendentes de la oposición, pero también hay que coincidir y compartir, imagínense ahora cuando soplan estos vientos huracanados libertarios que se quieren llevar todo puesto”, completó.

Foto: Mauricio Latorre