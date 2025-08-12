Wesner visitó “La Casa de Helen” de cara al próximo concierto de “Clásica y Solidaria”

El Centro de Formación Integral para adolescentes y jóvenes con discapacidad será la institución beneficiada por el ciclo de conciertos. La Orquesta Sinfónica Municipal se presentará este domingo 17 de agosto en el Teatro Municipal.

El intendente Maximiliano Wesner visitó el Centro de Formación Integral “La Casa De Helen”, una de las instituciones que recibirá la colaboración del próximo concierto del ciclo “Clásica y Solidaria”. Durante la recorrida, Wesner conoció las instalaciones y el trabajo que se realiza en el lugar para la formación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad.

La presentación, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, será este domingo 17 de agosto a las 20 horas en el Teatro Municipal. La entrada es libre y gratuita, pero se invita a la comunidad a colaborar con la institución mediante donaciones en efectivo o a través de un código QR.

El intendente Wesner estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini, la subsecretaria de Cultura, Sofía Arévalo, y el director de Educación y de la Orquesta, Diego Lurbe.

Acerca de “La Casa de Helen”

El Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, nació en 2006 como una iniciativa para contar con un espacio adecuado para la educación laboral de jóvenes con discapacidad. Formalmente, inició sus actividades en 2009 con talleres de Huerta y Alimentación. A partir de 2011, comenzó a funcionar de forma independiente para garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban su educación primaria en el Instituto Helen Keller.

En la actualidad, ambas instituciones funcionan como una unidad académica: el Instituto Helen Keller se encarga de la escolaridad primaria de Educación Especial, y “La Casa de Helen” de la secundaria.

El Municipio invita a toda la comunidad a participar en el concierto del domingo para disfrutar de la Orquesta y, al mismo tiempo, colaborar con una institución que cumple un rol fundamental en la comunidad.