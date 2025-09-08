Wesner: “Trabajamos muchísimo y hoy los vecinos lo reconocieron en las urnas”

Con el 98% de las mesas escrutadas, el peronismo local celebró la incorporación de seis nuevas bancas en el Concejo Deliberante. El intendente agradeció a la comunidad por el apoyo a su gestión.

Pasadas las 21:00 horas del domingo, con el 98% de las mesas escrutadas en todo el Partido de Olavarría, el intendente Maximiliano Wesner celebró los resultados de las Elecciones Legislativas 2025. El espacio oficialista Fuerza Patria resultó ganador con el 38,8% de los votos, seguido de La Libertad Avanza, que obtuvo el 35,3%.

En declaraciones a la prensa, Wesner agradeció a quienes los acompañan desde 2023. “Trabajamos muchísimo todos los días para mejorar los servicios, para estar más cerca con esa escucha activa; y hoy los vecinos lo reconocieron en las urnas”, afirmó.

El jefe comunal también destacó la importancia de los resultados para su gestión, ya que se cambiará la composición del Concejo Deliberante con la incorporación de seis nuevos concejales del peronismo. “Para poder fortalecer la gestión necesitábamos cambiar la composición del HCD, un espacio que pueda acompañar, trabajar con el Ejecutivo Municipal. Es muy importante para nosotros y para toda la comunidad para poder discutir cuestiones de fondo en materia de seguridad, educación, infraestructura y tributaria”, expresó.