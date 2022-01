Wesner sobre la polémica venta de terrenos: “Vamos a estar pidiendo la sesión extraordinaria para tratar este tema, para llevar tranquilidad y ver qué tipo de responsabilidades hay”

El concejal del interbloque del Frente de Todos, Maximiliano Wesner habló con “La Primera Mañana” programa radial que se emite por Cadena 103 y volvió a remarca la necesidad de la creación de una comisión especial que investigue a fondo las posibles estafas por la venta de terrenos.

Maximiliano Wesner, uno de los concejales que encabezó la conferencia de prensa del sábado, fue consultado en la mañana de este lunes sobre la propuesta planteada y enfatizó: “Como herramienta desde el Concejo deliberante tenemos la potestad de pedir la sesión extraordinaria para la conformación de la comisión especial. Obviamente no trabajamos en el ámbito de la justicia, eso hay remarcarlo, aclararlo, para que las personas que se acerquen no se confundan, pero si es necesario recabar toda esa información”.

Además sobre el supuesto acusado identificado por las diferentes víctimas aclaró: “El vendedor que les está ofreciendo terrenos en distintos puntos de la ciudad se presenta como un referente barrial, dice que trabaja de manera articulada en lo social con el municipio, asistiendo con bolsones de alimentos a diferentes Sociedades de Fomento, en diferentes barrios, principalmente en el barrio La Loma e Hipólito Yrigoyen, se lo ha visto en fotos con funcionarios municipales y eso obviamente que le da una credibilidad previa a la operación, al comprador”.

Con respecto a la conferencia de prensa sostuvo: “La verdad es que sirvió también la conferencia de prensa, más allá del instrumento de la comisión, para alertar a la población, alertar a toda la comunidad que era algo que no estaba pasando, había un silencio por parte del ejecutivo. Sí una vez cuando sucedió la manifestación pública de la mesa de emergencia salieron a aclarar pero de eso ha pasado mucho tiempo y muchas estafas reiteradas han pasado desde esa fecha hasta ahora”.

En la misma línea volvió a destacar la importancia de la conformación de la comisión: “La idea de hacerlo público, de institucionalizarlo con la comisión es para que participen todos los bloques, para que no sea sesgado, que no solamente el Frente de Todos esté recabando información. Que se animen las personas es difícil, a una persona que fue engañada, que fue estafada se le hace muy complicado incluso hablar con un familiar, con un amigo, con lo cual me parece que es la mejor forma de abrir y de tratar de escucharlos”.

Por último el legislador indicó: “Queremos llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de Olavarría, desde mi rol de concejal, que pidan informes de dominio antes de poder realizar una operación inmobiliaria de compra de terrenos, contactar a un profesional para asesorarse antes de comenzar la operatoria, es muy importarte eso por un lado y por otro lado vamos a estar pidiendo la sesión extraordinaria para tratar este tema, para llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de Olavarría y para ver qué tipo de responsabilidades hay. Nos interesa mucho no solamente el erario municipal, resguardarlo, protegerlo, sino también saber si realmente hay nexo, no hay nexo y creo que es una de las facultades que tenemos nosotros los concejales y las concejalas”.