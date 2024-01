Wesner inauguró la temporada de Verano Dorado

En el inicio de la tarde de último miércoles la Base Bonino fue sede de una verdadera fiesta que marcó el inicio de una nueva temporada de Verano Dorado, el Programa Municipal que brinda a personas adultas la posibilidad de acceder a actividades de pileta y recreativas durante el receso estival.

El intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y el director de Deporte Social Pablo Coniglio, fue el encargado de darle la bienvenida a las más de 400 personas que fueron protagonistas de esta primera jornada de una temporada que se prolongará hasta mediados de febrero.

“Poder darle continuidad y poder garantizar este Verano Dorado, este verano dorado que no es de Maxi Wesner, no es de la gestión anterior, no es de la Subsecretaría de Deporte, sino que este Verano Dorado está apropiado en ustedes, en esta generación que viene a recrear, que viene a practicar deportes acuáticos, que viene a participar y a poder generar esa amistad en un campo de tejo, pero también esta generación que viene a enseñarnos a nosotros desde la experiencia de vida”, enfatizó el jefe comunal.

En ese marco, añadió que el compromiso desde el gobierno municipal es “tomar la demanda que nos transmiten ustedes para poder apuntalar y fortalecer este programa que ya es propio, pero que también venimos a robustecer. Para eso estamos y para eso nos comprometimos con ustedes y con tantos vecinos y vecinas de Olavarría”.

“Poder generar esta amistad que nos permite transitar de manera más amena la vida. Quienes elegimos y creemos que lo que genera esto es el sentido de pertenencia, una comunidad, celebramos esa amistad que lo nuclea y que nos invita a poder transitar la vida de una manera más feliz. Poder compartir los valores desde la experiencia que transmiten ustedes todos los días, no solamente en el seno familiar, sino en este Verano Dorado que compartirán durante tantas tardes hasta el 15 de febrero, así que desde mi lugar, desde nuestro lugar, volver a poner en valor el trabajo de la Subsecretaría de Deporte, de todos los profes y todo lo que hacen para que ustedes puedan estar en esta base Bonino”, subrayó Wesner.

Por último, expresó que “días atrás estuvimos aquí con los Centros de Día, que es el derecho a poder jugar, a poder recrear desde el inicio, desde la desde la niñez. Esta base Bonino nos abraza a todos y a todas, va más allá de una generación, por eso apuntalamos y trabajamos para poder mejorar esto. Mi compromiso es ese, es el compromiso de la Subsecretaría de Deporte y para eso vamos a trabajar, para poder mejorarlo temporada tras temporada, así que los abrazo fuertes y les agradezco por poder compartir este momento”.

Al momento son más de 500 las personas que se han sumado a Verano Dorado, colmando de esa manera los cupos para el traslado hasta el predio. No obstante, aquellas que posean movilidad y quieran sumarse están a tiempo de poder hacerlo, previa inscripción.

Deberán acercarse e inscribirse en la oficina de la Dirección de Deporte Social, ubicada avenida Del Valle 3549 (Casa del Deporte) de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas. La propuesta incluye, entre otras actividades, pileta libre, aquagym, enseñanza de natación, gimnasia, tejo, bochas, newcom y torneos de truco.