Wesner en Diputados: Pidió mantener la Zona Fría para 43.271 usuarios de Olavarría

El jefe comunal se sumó al debate en la Comisión de Defensa del Consumidor contra la eliminación del beneficio de reducción de tarifas de gas prevista en el Proyecto de Presupuesto 2026. Advirtió que la medida es un “desconocimiento” de las bajas temperaturas que sufre la ciudad.

El intendente Maximiliano Wesner participó este martes en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su fuerte rechazo a la propuesta de derogar el régimen de Zona Fría, incluida en los artículos 71 y 72 del Proyecto de Presupuesto 2026.

La eliminación de este beneficio, que otorga una reducción de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas, impactaría de lleno en 43.271 usuarios de Olavarría.

Usuarios totales en Olavarría: 43.271

43.271 Usuarios con beneficio Zona Fría al 50%: 7.049

7.049 Usuarios con beneficio Zona Fría al 30%: 36.222

“No es un privilegio, es un derecho básico”

Wesner enfatizó que la derogación de la ley es un “desconocimiento” de las condiciones climáticas de la región, destacando la particular situación de Olavarría.

“Derogar esta ley es desconocer las bajas temperaturas que sufren las familias no solo en invierno, sino durante gran parte del año. Olavarría, en varias ocasiones, ha sido la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional es comparable con localidades de Tierra del Fuego o Río Negro. Se trata de un derecho básico, no de un privilegio”, subrayó el intendente.

El jefe comunal también alertó sobre el impacto social y económico de la medida, señalando que dificultaría aún más la economía de los hogares. “Esta medida haría aún más difícil la vida de muchas familias que ya enfrentan una profunda crisis y que a diario vemos cómo deben elegir entre pagar el alquiler, comprar medicamentos o financiar la comida en cuotas”, expresó.

La reunión contó con la presencia de otros intendentes de ciudades afectadas, como el de Azul, junto a funcionarios, defensorías del pueblo y representantes de asociaciones de consumidores, quienes manifestaron una preocupación unánime por el impacto que tendría la eliminación del régimen de Zona Fría.