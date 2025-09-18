Wesner decreta un nuevo aumento de tasas y estacionamiento medido

Los nuevos valores se verán reflejados en la liquidación de la Tasa de Servicios Generales de octubre.

El Municipio de Olavarría informó que a partir del mes de octubre se aplicará una actualización del 14,15% en la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos, en línea con la potestad que le otorga la ordenanza vigente. El incremento, que también afecta a la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil y otros tributos, toma como referencia el índice de inflación del INDEC para el semestre marzo-agosto de 2025.

Desde el ejecutivo municipal, destacaron la necesidad de la medida debido al desfinanciamiento que sufren las arcas municipales. “Sería imprudente no actualizar las tasas. El Municipio sufre una caída de ingresos notoria vía coparticipación y una caída del derecho de explotación de cantera que ronda el 26%”, señalaron. El objetivo es no deteriorar la calidad de los servicios y seguir subsidiando áreas clave como el transporte, la salud y el desarrollo social.

Los nuevos valores, que rigen desde el 1° de septiembre, incluirán un retroactivo correspondiente al mes de septiembre, que será liquidado en dos cuotas a cobrarse en octubre y noviembre del corriente año.

Aumentan los valores del estacionamiento medido

Junto con la actualización de tasas, el Municipio comunicó un incremento en los valores del estacionamiento medido a partir del 1° de octubre.

La hora en la Zona 1 pasará a costar $450 .

pasará a costar . La hora en la Zona 2 tendrá un valor de $225.

También se actualizaron los abonos mensuales y las multas por infracción al sistema. Los nuevos precios de los abonos serán de $32.000 para la Zona 1 y de $12.000 para la Zona 2.