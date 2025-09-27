Vuelve la pasión por el TC: Olavarría organiza “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi” con autos clásicos

El evento celebra el 12º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi y reunirá autos antiguos y de competición. La “Galera” encabezará un recorrido por la ciudad que culminará en el Autódromo.

En el marco del 12º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, el Municipio de Olavarría ha organizado la primera edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”. El evento rendirá homenaje a la tradición del Turismo Carretera y a los legendarios hermanos, reuniendo autos antiguos, clásicos y antiguos de competición.

Día, Recorrido e Inscripción

El encuentro automovilístico se realizará el sábado 18 de octubre.

Punto de Encuentro: Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, a las 15:30 horas.

Largada: Puntual a las 16:00 horas .

Puntual a las . Recorrido: El circuito callejero, que será encabezado por la icónica “Galera”, comenzará en el Museo y se desarrollará por Necochea, Brown, Av. Del Valle, Cerrito, Riobamba, Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi, para finalizar en el Autódromo Hermanos Emiliozzi.

La inscripción es gratuita y se encuentra abierta hasta el domingo 12 de octubre. Los interesados deben completar el formulario de inscripción con datos personales y del vehículo.

Requisitos de Participación

Para formar parte de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”, los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años y contar con licencia de conducir vigente.

Presentar la documentación del vehículo.

Asegurarse de que el vehículo esté en condiciones mecánicas y de seguridad para circular.

Historia de “Las Vueltas”

El nombre del evento revive las históricas “Vueltas” de Turismo Carretera de los años 50, que se corrían en circuitos de rutas abiertas uniendo pueblos y ciudades, muchas veces con tramos de tierra y asfalto.

Los hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi fueron figuras centrales de esa época dorada, llevando el nombre de Olavarría por “todos los caminos de la patria” a bordo de su famosa Galera, ganando “Vueltas”, Grandes Premios y Campeonatos.