Tandil se prepara para la séptima edición de su Fiesta del Queso, que se realizará del 6 al 8 de diciembre en el Parque Independencia. El evento contará con la participación de más de una docena de productores locales, catas solidarias a beneficio del Banco de Alimentos y el show de cierre de Amar Azul.
Tandil. La ciudad se vestirá de fiesta para celebrar la tradición y la cultura quesera local con la séptima edición de la Fiesta del Queso Tandilero. El evento, organizado por el Cluster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio, se desarrollará durante tres días, del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, en la Diagonal Illia del Parque Independencia.
La fiesta, con entrada libre y gratuita, abrirá sus puertas desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, ofreciendo una amplia propuesta gastronómica, cultural y educativa.
Los Protagonistas y el Espacio Quesero
El eje central del evento es la exaltación de los productos locales. Más de una docena de marcas de productores tandilenses estarán presentes en stands para degustación y venta directa, representando la diversidad de la región (quesos semiduros, duros y opciones con leche de vaca, cabra u oveja).
La Carpa Quesera será el epicentro de las actividades interactivas:
-
Catas Sensoriales de Quesos Tandileros: Propuesta solidaria a beneficio del Banco de Alimentos Tandil.
-
Maridajes Gratuitos: Se ofrecerán maridajes con vinos, mieles, vermouths y cervezas locales.
-
Espacio del Queso: Incluirá charlas temáticas, clases de cocina para niños y demostraciones de elaboración para el público.
Programa Destacado y Horarios
La agenda se complementa con una gran feria gastronómica (foodtrucks, emprendedores) y espectáculos en los escenarios Central y Perfume de Carnaval.
Viernes 6 de diciembre
|Hora
|Actividad
|Lugar/Detalle
|12:00 hs.
|Cata Sensorial
|Carpa Quesera
|14:00 hs.
|Tour Quesero
|16:00 a 18:00 hs.
|Maridajes
|Carpa Quesera
|19:30 hs.
|Acto Central
|20:30 hs.
|Tabla Gigante con forma de Movediza
|23:00 hs.
|Cierre Amar Azul
|Escenario Central
Sábado 7 de diciembre
|Hora
|Actividad
|Lugar/Detalle
|12:00 hs.
|Cata Sensorial
|Carpa Quesera
|14:00 hs.
|Clase de cocina para niños con Marina Montenegro
|Carpa Quesera
|20:30 hs.
|Cocina en Vivo Emilio Pardo
|Escenario Central
Domingo 8 de diciembre
|Hora
|Actividad
|Lugar/Detalle
|12:00 hs.
|Cata Sensorial
|Carpa Quesera
|14:00 hs.
|Clase de cocina para niños con Marina Montenegro
|Carpa Quesera
|18:15 hs.
|Cocina con Gastón Santamarina
|Escenario Central
|19:15 hs.
|El mundo de las picadas – Los 6 continentes
|Escenario Central
|21:30 hs.
|Sorteo de la Carretilla de Quesos
|22:30 hs.
|Cierre del Evento
La apertura de la Fiesta es a las 10:00 hs. los tres días, y los escenarios Perfume de Carnaval y Central contarán con actividades musicales durante toda la tarde y noche.