Tandil se prepara para la séptima edición de su Fiesta del Queso, que se realizará del 6 al 8 de diciembre en el Parque Independencia. El evento contará con la participación de más de una docena de productores locales, catas solidarias a beneficio del Banco de Alimentos y el show de cierre de Amar Azul.

Tandil. La ciudad se vestirá de fiesta para celebrar la tradición y la cultura quesera local con la séptima edición de la Fiesta del Queso Tandilero. El evento, organizado por el Cluster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio, se desarrollará durante tres días, del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, en la Diagonal Illia del Parque Independencia.

La fiesta, con entrada libre y gratuita, abrirá sus puertas desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, ofreciendo una amplia propuesta gastronómica, cultural y educativa.

Los Protagonistas y el Espacio Quesero

El eje central del evento es la exaltación de los productos locales. Más de una docena de marcas de productores tandilenses estarán presentes en stands para degustación y venta directa, representando la diversidad de la región (quesos semiduros, duros y opciones con leche de vaca, cabra u oveja).

La Carpa Quesera será el epicentro de las actividades interactivas:

Catas Sensoriales de Quesos Tandileros: Propuesta solidaria a beneficio del Banco de Alimentos Tandil .

Maridajes Gratuitos: Se ofrecerán maridajes con vinos, mieles, vermouths y cervezas locales.

Espacio del Queso: Incluirá charlas temáticas, clases de cocina para niños y demostraciones de elaboración para el público.

Programa Destacado y Horarios

La agenda se complementa con una gran feria gastronómica (foodtrucks, emprendedores) y espectáculos en los escenarios Central y Perfume de Carnaval.

Viernes 6 de diciembre

Hora Actividad Lugar/Detalle 12:00 hs. Cata Sensorial Carpa Quesera 14:00 hs. Tour Quesero 16:00 a 18:00 hs. Maridajes Carpa Quesera 19:30 hs. Acto Central 20:30 hs. Tabla Gigante con forma de Movediza 23:00 hs. Cierre Amar Azul Escenario Central

Sábado 7 de diciembre

Hora Actividad Lugar/Detalle 12:00 hs. Cata Sensorial Carpa Quesera 14:00 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro Carpa Quesera 20:30 hs. Cocina en Vivo Emilio Pardo Escenario Central

Domingo 8 de diciembre

Hora Actividad Lugar/Detalle 12:00 hs. Cata Sensorial Carpa Quesera 14:00 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro Carpa Quesera 18:15 hs. Cocina con Gastón Santamarina Escenario Central 19:15 hs. El mundo de las picadas – Los 6 continentes Escenario Central 21:30 hs. Sorteo de la Carretilla de Quesos 22:30 hs. Cierre del Evento

La apertura de la Fiesta es a las 10:00 hs. los tres días, y los escenarios Perfume de Carnaval y Central contarán con actividades musicales durante toda la tarde y noche.