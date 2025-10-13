Vuelve la Fiesta de la Cerveza: El Festival “Prost!” Llega al Parque Helios Eseverri

La segunda edición de la Oktoberfest olavarriense se celebrará en dos jornadas, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, con entrada libre y gratuita. Habrá siete fábricas de cerveza local, gastronomía, bandas en vivo y el tradicional Espiche.

La ciudad se prepara para recibir una nueva edición del festival cervecero “Prost!”, que se llevará a cabo por segundo año consecutivo en el Parque Helios Eseverri. La Oktoberfest local se extenderá durante dos jornadas con horarios amplios para el disfrute de toda la comunidad y visitantes:

Sábado 18 de octubre: De 16:00 a 03:00 horas .

De . Domingo 19 de octubre: De 12:00 a 00:00 horas.

El evento, que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, busca fomentar el movimiento económico local al brindar un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos muestren sus producciones.

Cervezas, Música y Tradición

El festival contará con la participación de siete destacadas fábricas de cerveza locales:

Kabbalah

Sur del Sur

Monos Sabios

Fenchel

RAB

Salmón

Uno de los momentos más esperados será el “Espiche”, la apertura explosiva del primer barril de la fiesta, acompañada de números de danzas alemanas, bandas en vivo y DJs. La entrada será libre y gratuita.

Line Up Completo de Artistas

Día Artista Sábado 18 de octubre Johnny Boys, Libremente, Pic Nic, Fausto Merlo, Los Breda, Caro Gamberini, Aeroplano, Chino Guevara. Domingo 19 de octubre Red Swing, Boulevard, Juan Fleitas, Las Chinas, Vértigo, Alejo Salazar, Alta Gamma, Vicky Cavalieri.