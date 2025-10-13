Vuelve la Fiesta de la Cerveza: El Festival “Prost!” Llega al Parque Helios Eseverri

La segunda edición de la Oktoberfest olavarriense se celebrará en dos jornadas, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, con entrada libre y gratuita. Habrá siete fábricas de cerveza local, gastronomía, bandas en vivo y el tradicional Espiche.
La ciudad se prepara para recibir una nueva edición del festival cervecero “Prost!”, que se llevará a cabo por segundo año consecutivo en el Parque Helios Eseverri. La Oktoberfest local se extenderá durante dos jornadas con horarios amplios para el disfrute de toda la comunidad y visitantes:
- Sábado 18 de octubre: De 16:00 a 03:00 horas.
- Domingo 19 de octubre: De 12:00 a 00:00 horas.
El evento, que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, busca fomentar el movimiento económico local al brindar un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos muestren sus producciones.
Cervezas, Música y Tradición
El festival contará con la participación de siete destacadas fábricas de cerveza locales:
- Kabbalah
- Sur del Sur
- Monos Sabios
- Fenchel
- RAB
- Salmón
Uno de los momentos más esperados será el “Espiche”, la apertura explosiva del primer barril de la fiesta, acompañada de números de danzas alemanas, bandas en vivo y DJs. La entrada será libre y gratuita.
Line Up Completo de Artistas