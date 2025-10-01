Vuelve la Feria Libros en Olavarría y el Festival del Libro con cuatro días de actividades culturales

La 29ª edición se realizará del 9 al 12 de octubre en el Centro Cultural Municipal San José, con la presencia de escritores locales, regionales e internacionales, editoriales y un espacio especial para cómics y animé.

El Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentran organizando la 29° Feria Libros en Olavarría y el 4° Festival del Libro, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.

La propuesta se desarrollará durante cuatro jornadas, del jueves 9 al domingo 12 de octubre, en el Centro Cultural Municipal San José, con una amplia variedad de actividades destinadas a todos los públicos.

Ejes de la Programación

El festival contará con talleres interactivos, charlas con escritores foráneos y locales, y numerosos exponentes de la cultura regional, que fueron convocados a participar desde la Subsecretaría de Cultura.

Además de los espacios dedicados a editoriales y librerías locales, la feria incluirá stands institucionales de las Facultades de Sociales, Salud e Ingeniería, y la editorial de la UNICEN.

Al igual que en ediciones anteriores, la propuesta mantendrá un sector popular dedicado a las nuevas tendencias:

Espacio Joven: Habrá stands de cómics, manga, animé , productos de películas y series, fanzines, exhibición de ilustraciones, vestimentas y props de personajes favoritos.

Actividades Recreativas: Se brindarán juegos y actividades recreativas continuas para niños y niñas, tanto en el patio como en las distintas salas del Centro Cultural.

Horarios de la Feria

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas en los siguientes horarios:

Día Horario de Apertura Jueves 9 de octubre De 9:00 a 12:00 hs. y de 14:00 a 20:00 hs. Viernes 10 de octubre De 9:00 a 12:00 hs. y de 15:00 a 21:00 hs. Sábado 11 de octubre De 15:00 a 21:00 hs. Domingo 12 de octubre De 15:00 a 21:00 hs.