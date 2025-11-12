Debido a la gran demanda, la 2ª edición del Festival de Encuentro y Bienestar se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, desde las 10 horas, con más de 30 actividades que incluyen Yoga, Biodanza, Tai Chi, Meditación y AcroYoga.
La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar en la 2° edición del “Festival Holístico: Encuentro y Bienestar” , un evento dedicado al equilibrio y la salud integral.
El Festival se realizará el próximo sábado 15 de noviembre, en el Parque Helios Eseverri, y se extenderá desde las 10:00 horas hasta el cierre de la tarde.
Debido al gran interés de la comunidad, el evento de este año se ha expandido para incluir tres áreas temáticas:
- Espacio Violeta y Espacio Azul: Dedicados a las Prácticas.
- Espacio Celeste: Destinado a las Charlas.
- También habrá sitios exclusivos para feriantes y emprendedores.
Cronograma Destacado
A continuación, una muestra de las propuestas que se desarrollarán en la jornada:
|Hora
|Espacio Violeta (Prácticas)
|Espacio Azul (Prácticas)
|Espacio Celeste (Charlas)
|10:30
|Yoga en sillas (Andrea Urbieta)
|Biodanza (Ayelén Suárez y Paula Chantir)
|Biodescodificación y Registro Akáshicos
|11:50
|Yoga para la primavera (Silvina Molaheb)
|Meditación y Tarot (Vanesa Maddalena)
|La Química de las Emociones (Laura Canil)
|13:50
|Biodanza (Juan Abel Rodríguez)
|Meditación Mindfullnes (Vanesa Maddalena)
|Constelaciones Familiares (Marcela Recalde)
|15:50
|Pranayamas y Comunicación Celestial (Mónica Rossi)
|Meditación y Sonoterapia (Calmar Zen)
|Hablemos de Mediums (María José Frecero)
|17:50
|AcroYoga (Jeremías y Mariel)
|Tameana (Laura Stoppin)
|Yoga de la Risa (Betiana Peralta)
Las actividades son variadas, ¡así que no hay excusa para no encontrar la que mejor le siente al alma (o al cuerpo)!