Debido a la gran demanda, la 2ª edición del Festival de Encuentro y Bienestar se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, desde las 10 horas, con más de 30 actividades que incluyen Yoga, Biodanza, Tai Chi, Meditación y AcroYoga.

La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar en la 2° edición del “Festival Holístico: Encuentro y Bienestar” , un evento dedicado al equilibrio y la salud integral.

El Festival se realizará el próximo sábado 15 de noviembre, en el Parque Helios Eseverri, y se extenderá desde las 10:00 horas hasta el cierre de la tarde.

Debido al gran interés de la comunidad, el evento de este año se ha expandido para incluir tres áreas temáticas:

Espacio Violeta y Espacio Azul: Dedicados a las Prácticas.

Dedicados a las Prácticas. Espacio Celeste: Destinado a las Charlas.

Destinado a las Charlas. También habrá sitios exclusivos para feriantes y emprendedores.

Cronograma Destacado

A continuación, una muestra de las propuestas que se desarrollarán en la jornada:

Hora Espacio Violeta (Prácticas) Espacio Azul (Prácticas) Espacio Celeste (Charlas) 10:30 Yoga en sillas (Andrea Urbieta) Biodanza (Ayelén Suárez y Paula Chantir) Biodescodificación y Registro Akáshicos 11:50 Yoga para la primavera (Silvina Molaheb) Meditación y Tarot (Vanesa Maddalena) La Química de las Emociones (Laura Canil) 13:50 Biodanza (Juan Abel Rodríguez) Meditación Mindfullnes (Vanesa Maddalena) Constelaciones Familiares (Marcela Recalde) 15:50 Pranayamas y Comunicación Celestial (Mónica Rossi) Meditación y Sonoterapia (Calmar Zen) Hablemos de Mediums (María José Frecero) 17:50 AcroYoga (Jeremías y Mariel) Tameana (Laura Stoppin) Yoga de la Risa (Betiana Peralta)

Las actividades son variadas, ¡así que no hay excusa para no encontrar la que mejor le siente al alma (o al cuerpo)!