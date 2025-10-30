Vuelco en la Ruta 3: Camión Cargado con Maíz Despista en el Kilómetro 203

El conductor, oriundo de Tres Arroyos, fue asistido por automovilistas y no sufrió heridas de gravedad. La Ruta Nacional N° 3 se encuentra transitable, pero se recomienda circular con precaución por las tareas de limpieza.

Un camión cargado con maíz sufrió un despiste y posterior vuelco esta mañana, jueves 30 de octubre, en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 203.

El hecho fue reportado pasadas las 8 de la mañana al personal de Policía Vial. Al llegar al lugar, efectivos policiales y de la Agencia de Seguridad Vial (ANSV) constataron la situación.

Asistencia y Estado del Conductor

El conductor del camión, oriundo de Tres Arroyos, fue asistido inicialmente por automovilistas que transitaban por la zona, quienes lograron ayudarlo a salir de la cabina volcada.

Minutos más tarde, una unidad del SAME arribó para brindar atención médica, confirmando que el hombre no presentaba heridas de gravedad.

Estado del Tránsito

El tránsito en la Ruta Nacional N° 3 se encuentra habilitado en ambas manos, pero las autoridades solicitan circular con asistencia y extrema precaución debido a las tareas de limpieza y control que se están llevando a cabo en el sector del siniestro.