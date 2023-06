El domingo 11 de junio se definió la primera parte del año de la Liga Zonal de Menores de Voleibol Femenino, y Estudiantes de Olavarría se quedó con los campeonatos de Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Resultados de las finales del Li.Zo.Me:

Sub 12:

CAE 2 – 1 Azul Vóley.

Sub 14:

CAE 2 – 0 Pueblo Nuevo.

Sub 16:

CAE 2 – 0 Independiente de Tandil.

Sub 18:

CAE 2 – 0 Pueblo Nuevo.



Fuente y fotos: Prensa CAE.