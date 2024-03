Vóley: Se viene una nueva edición del “Bataracito”

Entre el viernes 22 y el domingo 24 de Marzo se desarrollará la 10º Edición del Torneo de Voleibol denominado “Bataracito”. Mencionado certamen tendrá a casi 700 chicos de toda la Provincia de Buenos Aires.

En esta nueva edición, se jugará en las Categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Femenino, y Sub 14 y Sub 18 Masculino. Además se utilizarán los gimnasios albinegros -se dispondrán siete canchas-, más dos fuera de Estudiantes; donde se harán presentes más de 60 equipos.

El pasado miércoles 20 de marzo se realizó la conferencia de prensa por el lanzamiento del “Bataracito” 2024. En pocas palabras, resumimos lo dicho por Enzo Jarrié (Director de Gestión Deportiva de la Municipalidad), Emilio Incaurgarat (Presidente del Club Estudiantes) y el Profesor Guillermo Ducuing:

Enzo Jarrie: “Hacerles llegar el saludo del Intendente Maximiliano Wesner y el Subsecretario de Deportes que no pudieron asistir por cuestiones mayores. Para nosotros es un honor acompañar, sabemos el prestigio que tiene, la cantidad de chicos que van a venir a participar y que es un Torneo fuerte en la región. En el momento que podamos siempre vamos a estar acompañando”.

Emilio Incaurgarat: “El evento se mide por lo que es, el Club está totalmente copado y nosotros estamos acostumbrados a un espectáculo digno de ver y está tan bien hecho que nos quedamos tranquilos. Los chicos (organización) saben lo grande que es Estudiantes y que año a año van intentando mejorar y traer más gente y creo que es ese el secreto. El Bataracito tiene un nombre diminutivo en el club porque en realidad es un “Batarazo” donde todos estamos felices”.

Guillermo Ducuing: “Es un Torneo muy grande en donde cuidamos todos los detalles desde la competencia, la presentación de las canchas, la alimentación, la cuestión sanitaria y que han hecho que en diez años haya crecido de esta manera. Tenemos un staff completo que acompaña todo el voley del club en general. Estamos muy motivados y tranquilos a la vez, pero con el estrés de que salga todo bien, a todos nos genera un sentimiento muy especial”.

Foto y fuente: Prensa CAE.