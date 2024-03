Vóley: Resultados del “Bataracito” 2024

Entre el viernes 22 y el domingo 24 de Marzo, se desarrolló la 10º edición del tradicional certamen de voleibol denominado “Bataracito”. Fueron tres días intensos de actividad, donde se disputaron más de docientos partidos.

De esta edición 2024, participaron 62 equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y se jugó en las Categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Femenino, y Sub 18 Masculino. Además se utilizaron los gimnasios del Club Estudiantes de Olavarría -se dispusieron siete canchas- y dos fuera de la entidad albinegra (Colegio Rosario y Escuela Nº 17).

Estos fueron los resultados finales por categorías:

SUB 14 FEMENINO

Copa de Oro

1°: Once Unidos 1

2°: Pueblo Nuevo

3°: CAE “A”

3°: Olimpo “A”

5°: Independiente Cnel. Pringles

6°: Tiro Federal “A”

7°: Once Unidos 2

8°: CEF 18.

Copa de Plata

1°: General Villegas

2°: RAC

3°: Unión y Progreso

3°: Independiente Tandil “A”

5°: CAE “B”

6°: Azul “B”

7°: Tiro Federal “B”

8°: Bahiense del Norte.

Copa de Bronce

1°: Liniers

2°: Azul “B”

3°: Sarmiento Cnel. Suárez

3°: Bolívar

5°: Once Unidos 3

6°: Pueblo Nuevo “B”

7°: Olimpo “B”

8°: Independiente Tandil “B”.

SUB 16 FEMENINO

Copa de Oro

1°: Once Unidos

2°: Tiro Federal

3°: CAE “A”

4°: Sarmiento Cnel. Suárez

5°: RAC

6°: Olimpo

7°: CAE “B”

8°: Bahiense del Norte.

Copa de Plata

1°: Automoto

2°: Sarmiento Pigüe

3°: Independiente Cnel. Pringles

4°: Azul

5°: Pueblo Nuevo

6°: Independiente Tandil

7°: General Villegas

8°: RAC “B”.

SUB 18 FEMENINO

Copa de Oro

1°: Olimpo

2°: Liniers

3°: CAE

4°: Bahiense

5°: Independiente Tandil

6°: RAC.

Copa de Plata

1°: Pueblo Nuevo

2°: Sarmiento Pigüe

3°: Bolívar

4°: Blanco y Negro.

SUB 18 MASCULINO

Copa de Oro

1°: Bolívar

2°: General Villegas

3°: Sarmiento Cnel. Suárez

4°: Liniers

5°: Azul “B”

6°: Tiro Federal.

Copa de Plata

1°: Azul “A”

2°: Olimpo

3°: Independiente Cnel. Pringles

4°: Pueblo Nuevo

5°: Independiente Tandil

6°: CAE.

Fuente y fotos: Prensa CAE.