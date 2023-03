Vóley: Pasó con éxito una nueva edición del “Bataracito”

Entre el viernes 24 y el domingo 26 de marzo, se disputó en Olavarría la 9na. Edición Torneo de Vóley denominado Bataracito 2023. Dicho certamen de nivel nacional, que involucró a las categorías masculinas y femeninas de Sub 14 a Sub 18, tuvo a los equipos de Damas de Estudiantes como campeones en Sub 18 y Sub 16.

El Torneo se jugó en 7 canchas de Estudiantes (4 Macro, 2 Mini y 1 Maxi) más en el SUM de la Escuela Nº 17, el gimnasio de la Escuela Rosario y en el Gimnasio de la Escuela San Antonio, que sumaron tres canchas más, para un total de 12.

En este sentido, participaron más de 1.200 jugadores de distintos puntos del país y se desarrollaron más de 312 partidos en tres jornadas. Además, los mismos fueron controlados por 14 árbitros de la Federación Bonaerense (locales y de la zona).

Resultados finales por categorías del “Bataracito 2023”:

Sub 14 Masculino

1°: Pilar

2°: Ever Ready

3°: Mar Chiquita

4°: Independiente de Tandil.

Sub 14 Femenino

Copa de Oro

1°: Ever Ready

2°: Mar Chiquita

3°: Cae “A”

4°: Olimpo.

Copa de Plata

1°: IAE “A” Mar del Plata

2°: Belgrano

3°: Liniers

4°: Once Unidos “B”.

Copa de Bronce

1°: Tiro Federal

2°: Sarmiento de Cnel. Suárez

3°: Pueblo Nuevo

4°: Azul Voley.

Copa Bataráz

1° CEF Nº 18 Trenque Lauquen

2° C.A. Villegas

3° Unión Pigüe

4° IAE “B”.

Sub 16 Femenino

1°: CAE “A”

2°: Independiente de Tandil “A”

3°: Lamarque

4°: Automoto

5°: Cedetalvo “B”

6°: Cedetalvo “A”

7°: Tiro Federal “A”

8°: CAE “B”.

Sub 18 Femenino

Copa de Oro

1° Olimpo de Bahía Blanca

2° Once Unidos

3° Liniers

4° RAC.

Copa de Plata

1° CAE

2° Bahiense

3° Nautico San Pedro

4° IAE.

Copa de Bronce

1° Unión y Progreso de Tandil

2° Cedetalvo

3° Pueblo Nuevo

4° Unión Pigüe.

Sub 18 Masculino

Copa de Oro

1° Liniers

2° Sarmiento Cnel. Suárez

3° Belgrano

4° Tiro Federal.

Copa de Plata

1° Lamarque

2° Bolívar

3° C.A. Villegas

4° Cedetalvo.

Copa de Bronce

1° Barracas

2° Mariano Moreno

3° RAC

4° Olimpo.

Fuente: @caevoley y Prensa CAE.