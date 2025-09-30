Vóley: Mariano Moreno se corona campeón del Torneo Promocional Sub 18

Las dirigidas por Santiago Perotti ratificaron su buen momento al ganar sus tres partidos, incluida la final ante Racing A. El encuentro de jugadoras principiantes reunió a seis equipos de cuatro clubes locales.

El Club Mariano Moreno se adjudicó el Torneo Promocional de Voleibol Femenino Sub 18, una competencia destinada a jugadoras principiantes. La actividad se desarrolló este domingo en el gimnasio Eladio Manuel Arnau, con la participación de seis equipos representantes de cuatro entidades deportivas de la ciudad.

El equipo de Mariano Moreno, bajo la dirección técnica de Santiago Perotti, se mostró imbatible durante la jornada y cerró el torneo con tres victorias consecutivas, demostrando su superioridad en la categoría.

Resultados Destacados

En la fase de grupos, Mariano Moreno dominó la Zona A:

Mariano Moreno 2 – Racing B 0

2 – Racing B 0 Mariano Moreno 2 – Estudiantes B 0

La Final del torneo enfrentó a los dos equipos que terminaron invictos en sus respectivas zonas: Mariano Moreno y Racing A. El triunfo quedó en manos de las fomentistas con un marcador de 2 a 0 (parciales de 25-17 y 25-15).

El partido por el Tercer Puesto fue un clásico local, donde Estudiantes A venció a su par, Estudiantes B, por 2 a 0 (25-19, 25-21).

Posiciones Finales del Torneo Promocional Sub 18

Posición Equipo 1° Mariano Moreno 2° Racing A 3° Estudiantes A 4° Estudiantes B 5° Racing B 6° Atlético Hinojo

Plantel Campeón (Mariano Moreno – DT Santiago Perotti): Paulina Sguazza, Oriana Casellas, Morena Viera, Ana Puglisi, Anabel Victorero, Alma Bolognani, Ana De los Santos y Abril Villegas.