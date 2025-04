Vóley: Inició la actividad femenina en Menores

Durante la jornada del miércoles 2 de Abril y en las instalaciones de los clubes olavarrienses de Estudiantes y Racing, se disputó un torneo de voleibol en las categorías femeninas Sub 12 y Sub 16.

El torneo organizado por la entidad albinegra fue otro aperitivo a la competencia oficial del corriente 2025, tanto en el seno de la Asociación Olavarriense de Vóley -AOV como en la Federación Bonaerense de Vóley – FBV, más los Abiertos a los que puedan concurrir dichas entidades. En lo deportivo, Estudiantes se tomó desquite de lo acontecido en el Bataracito en Sub 16 y pudo superar en la final a Pueblo Nuevo por dos set a cero.

Mientras que en Sub 12, Estudiantes, en la primera experiencia competitiva de sus bataracitas, mostró cohesión y compacta defensa, que le permitió ganar con amplitud el título tras imponerse en los seis sets disputados, dejando a su oponente en un dígito en cuatro de ellos.

Resultados:

Sub 16

Zona A – Minigimnasio CAE

Estudiantes A 2 – Pueblo Nuevo B 0 (25-13, 25-13)

Estudiantes C 2 – Racing B 0 (25-12, 25-15)

Estudiantes A 2 – Estudiantes C 0 (25-7, 25-4)

Pueblo Nuevo B 2 – Racing B 0 (25-19, 25-17)

Estudiantes A 2 – Racing B 0 (25-6, 25-4)

Pueblo Nuevo B 2 – Estudiantes C 0 (25-20, 25-11).

Posiciones: 1° Estudiantes A 6 (3-0), 2° Pueblo Nuevo B 5 (2-1), 3° Estudiantes C 4 (1-2), 4° Racing B 3 (0-3).

Zona B – Minigimnasio Racing

Pueblo Nuevo A 2 – Racing A 0 (25-14, 25-9)

Estudiantes B 2 – Estudiantes D 0 (25-14, 25-22)

Estudiantes D 2 – Racing A 0 (25-10, 25-20)

Pueblo Nuevo A 2 – Estudiantes B 0 (25-10, 25-22)

Racing A 2 – Estudiantes B 1 (25-20, 17-25, 15-8)

Pueblo Nuevo 2 – Estudiantes D 0 (25-13, 25-8).

Posiciones: 1° Pueblo Nuevo A 6 (3-0), 2° Estudiantes B 4 (1-2), 3° Racing A 4 (1-2), 4° Estudiantes D 4 (1-2).

Por el Séptimo puesto

Estudiantes D 2 – Racing B 0 (25-22, 25-10).

Quinto puesto

Racing A 2 – Estudiantes C 0 (25-21, 25-21).

Tercer puesto

Pueblo Nuevo B 2 – Estudiantes B 1 (25-14, 22-25, 17-15).

Final

Estudiantes A 2 – Pueblo Nuevo A 0 (27-25, 25-18).

Sub 12 – Minigimnasio CAE

Estudiantes A 2 – Estudiantes B 0 (25-11, 25-8)

Pueblo Nuevo 2 – EMV (B. Juárez) 0 (25-13, 25-14)

Estudiantes A 2 – Pueblo Nuevo 0 (25-18, 25-8)

EMV (B. Juárez) 2 – Estudiantes B 1 (18-25, 26-24, 15-12)

Estudiantes A 2 – EMV (B. Juárez) 0 (25-6, 25-8)

Pueblo Nuevo 2 – Estudiantes B 0 (25-12, 25-15).

Posiciones finales: 1° Estudiantes A 6 (3-0), 2° Pueblo Nuevo 5 (2-1), 3° Escuela Municipal de Voley (Benito Juárez) 4 (1-2), 4° Estudiantes B 3 (0-3).

Fuente y fotos: Prensa AOV.