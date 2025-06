Vóley: Hubo actividad en Intermedia Femenina Local

El martes 3 de Junio se jugaron en el gimnasio de San Martín de Sierras Bayas dos partidos pendientes de la primera jornada del Torneo Intermedia Femenina que organiza la Asociación Olavarriense de Voleibol. Mariano Moreno y Independiente VAF salieron airosos de sus respectivos compromisos.

Resultados:

Independiente VAF 2 – Atlético Hinojo 0 (parciales 25-16 y 25-22).

Mariano Moreno 2 – San Martín de Sierras Bayas 0 (25-22 y 25-18).

El domingo 8 de Junio desde el mediodía dará comienzo la tercera jornada del certamen de Intermedia Femenino, con la realización de doce partidos en las dos canchas dispuestas en el Minigimnasio del Club Estudiantes de Olavarría.

Programa de partidos:

Cancha 1

12 hs. Mariano Moreno vs. Escuela Municipal de Vóley.

13 hs. San Martín vs. Hinojo.

14 hs. Escuela Municipal de Vóley vs. Estudiantes.

15 hs. Escuela Municipal de Vóley vs. Hinojo.

16 hs. Velocidad y Resistencia vs. Cesuar.

17 hs. Racing vs. Velocidad y Resistencia.

Canc.ha 2

12 hs. Racing vs. Estudiantes.

13 hs. Independiente VAF vs. Cesuar.

14 hs. Velocidad y Resistencia vs. Independiente VAF.

15 hs. Racing vs. Mariano Moreno.

16 hs. Estudiantes vs. San Martín.

17 hs. Mariano Moreno vs. Cesuar.

Fuente y foto: Facebook Gustavo Alejandro Burgardt.