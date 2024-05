Vóley: Gran labor del Bataráz en la Li.Zo.Me

El miércoles 1º de Mayo se jugó una nueva fecha de la Liga Zonal de Menores de Voleibol en las Categorías Sub 14 y Sub 18 Femeninas. En la categoría mayor, Estudiantes de Olavarría se consagró campeón; mientras que en Sub 14 fue subcampeón.

En el Gimnasio de Racing de Olavarría, el equipo Sub 18 de Estudiantes logró el título del Gran Prix tras ganar el triangular sin ceder ningún set. Fue 2-0 ante Racing y 2-0 ante Benito Juárez.

Por otra parte en el Minigimnasio de la entidad albinegra, las Sub 14 del Bataráz se presentaron en tres equipos, donde uno fue subcampeón (CAE A perdió la final ante Pueblo Nuevo A por 2-1) y otro tercero (CAE C).

Fuente y fotos: Prensa CAE.