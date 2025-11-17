El Club Atlético Estudiantes de Olavarría fue sede del Torneo “Vóley Futuro”, que reunió a 99 equipos, 975 jugadores y delegaciones provenientes de todo el país. La magnitud del evento atestigua la valoración del vóley formativo en la ciudad.

Olavarría. El Club Atlético Estudiantes (CAE) vivió un fin de semana sin precedentes para el vóley formativo local al organizar el Torneo “Vóley Futuro”, catalogado como el evento más grande de la disciplina en la historia de Olavarría. La competencia transformó al club y sus subsedes en un escenario de actividad ininterrumpida desde la mañana hasta la tarde, con la presencia de delegaciones de diversas partes del país.

La organización, encabezada por Guillermo Ducuing, Mauricio Correge, Ana Lía Quintana y un gran número de colaboradores, recibió elogios por la masiva convocatoria que atestigua la valoración del certamen a nivel nacional.

Resumen del Torneo en Cifras

El Torneo “Vóley Futuro” se destacó por su magnitud, con las siguientes estadísticas:

Equipos Participantes: 99

Jugadores: 975

Entrenadores: 125

Partidos Jugados: 267 (149 el sábado y 118 el domingo)

Canchas Utilizadas: 16

Podios y Posiciones Destacadas

Los equipos del Club Atlético Estudiantes obtuvieron resultados sobresalientes en las diferentes categorías, destacando el Oro en Sub 13 Masculino y Sub 13 Femenino “A”.

Categoría Posiciones de Oro Posiciones Destacadas CAE Sub 12 Iniciación Femenino (Oro) 1° Universal “A” 5° CAE “A”, 12° CAE “B” Sub 12 Femenino Avanzado (Oro) 1° CAE “A” 7° CAE “B” Sub 13 Femenino (Oro) 1° CAE “A” 3° CAE “B” Sub 13 Masculino 1° CAE 2° Sarmiento Suárez Sub 15 Masculino 1° Azul 2° CAE

El evento se desarrolló con gran éxito, poniendo a Olavarría en el centro del vóley formativo a nivel nacional.