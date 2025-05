Vóley: Festejos para “Chairas” y “Batarazas”

El sábado 10 de Mayo, la Liga Olavarriense de Voleibol Formativo, tuvo una nueva e intensa con las categorías femeninas Sub 12 y Sub 16. Racing Azul (en Sub 16) y Estudiantes (Sub 12) gritaron campeonas.

El equipo Azul de Racing Atletic Club fue el campeón en Sub 16, coronándose en el Gimnasio “Juan José Maceo” del Club Pueblo Nuevo, al superar en la final a Estudiantes.

Tras perder el primer set (17-25) y estar abajo en la parte decisiva del segundo (13-17), el entrenador chaira encontró soluciones en el ataque de Morena Fernández y en la serenidad de la armadora, Agustina Larretape, para dar versatilidad a la construcción colectiva y así revertir la tendencia e imponerse con autoridad en el tie-break, ante un equipo como el bataráz, que juega muy bien pero que cometió errores en la parte decisiva.

Resultados de los partidos de definiciones de puestos:

Undécimo

Unión y Progreso (Tandil) 2 – Racing Blanco 0 (25-20, 25-16).

Noveno

Estudiantes D 2 – Pueblo Nuevo B 1 (25-23, 18-25, 15-8).

Séptimo

Estudiantes C 2 – Hinojo 1 (25-15, 20-25, 15-6).

Quinto

Estudiantes B 2 – Pueblo Nuevo C 1 (26-24, 16-25, 15-11).

Tercero

Pueblo Nuevo A 2 – Estudiantes E 0 (25-14, 25-14).

Final

Racing Azul 2 – Estudiantes A 1 (17-25, 25-23, 15-11).

Posiciones finales: 1° Racing A. Club Azul, 2° Estudiantes A, 3° Pueblo Nuevo A, 4° Estudiantes E, 5° Estudiantes B, 6° Pueblo Nuevo C, 7° Estudiantes C, 8° Hinojo, 9° Estudiantes D, 10° Pueblo Nuevo B, 11° Unión y Progreso (Tandil), 12° Racing Blanco.

Por otra parte, el Gran Prix de la menor de las categorías competitivas (Sub 12) se desarrolló íntegramente en el Gimnasio “19 de Febrero” del Centro de Educación Física N° 44 “Oscar Raúl Landoni”.

La formación principal de Estudiantes se adjudicó el certamen luego de cinco victorias en sets corridos y vencer en forma amplia al equipo B en la final. Las “batatitas” estuvieron conducidas en cancha por Anita Correge, pero con un colectivo de progresivo acople, para ir perfilando una línea de juego en el panorama competitivo que se vislumbra con multiplicidad de opciones.

Resultados de los partidos de definiciones de puestos:

Séptimo

Escuela Municipal de Vóley 2 – Racing 0 (25-14, 25-24).

Quinto

Pueblo Nuevo 2 – CEF N° 38 0 (25-15, 25-23).

Tercer puesto

Unión y Progreso 2 – Estudiantes C 1 (25-16, 22-25, 15-13).

Final

Estudiantes A 2 – Estudiantes B 0 (25-4, 25-4).

Posiciones finales: 1° Estudiantes A, 2° Estudiantes B, 3° Unión y Progreso (Tandil), 4° Estudiantes C, 5° Pueblo Nuevo, 6° CEF N° 38 (Adolfo Gonzales Chaves), 7° Escuela Municipal de Vóley (Benito Juárez), 8° Racing Atletic Club.

Fuente y fotos: Gustavo Alejandro Burgardt.