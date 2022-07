Vóley Femenino: Gran jornada de Racing Azul

El pasado domingo 3 de julio en el Gimnasio del “Parque Olavarría”, se disputó la cuarta jornada (séptima y octava fecha) del Torneo de Intermedia Femenino, que organiza la Asociación Olavarriense de Voleibol. Racing Azul de Olavarría sorprendió con tres victorias, incluyendo el que se impuso al líder Velocidad y Resistencia de Azul.

Además el equipo azul del Chaira mostró contundencia, imponiéndose en todos los partidos en sets corridos. Así se trepó al tercer puesto, equiparando a Pueblo Nuevo Verde. Ambos se enfrentarán en la jornada de cierre.

Por otra parte, la última jornada de la fase regular (quinta, integrada por las fechas 9 y 10) se disputará en agosto y tras ella los ocho primeros conjuntos disputarán la Ronda Campeonato y los tres últimos la Ronda Consuelo.

Velocidad y Resistencia, Estudiantes, Pueblo Nuevo Verde, Racing Azul y Pueblo Nuevo Blanco ya están clasificados a la Ronda Campeonato (cuartos de final, semifinales y final), enfrentándose entre sí los dos últimos (4º vs. 5º). También clasificarán los tres que reúnan más puntos del grupo de cinco, compuesto por Hinojo, Independiente de Tandil, Mariano Moreno, Independiente VAF Blanco e Independiente VAF Rojo. En tanto, Racing Blanco no podrá salir de la última ubicación (aún no sumó puntos).

Todos los resultados:

Cancha 1

Mariano Moreno 2 – Independiente (Tandil) 1 (24-26, 27-25, 15-11)

Velocidad y Resistencia 2 – Estudiantes 1 (25-21, 18-25, 15-12)

Independiente VAF Blanco 2 – Racing Blanco 0 (25-22, 25-17)

Racing Azul 2 – Velocidad y Resistencia 0 (25-19, 25-14)

Independiente (Tandil) 2 – Racing Blanco 0 (25-10, 25-16)

Pueblo Nuevo 2 – Hinojo 0 (25-16, 25-16).

Cancha 2

Racing Azul 2 – Independiente VAF Rojo 0 (25-10, 25-16)

Pueblo Nuevo Verde 2 – Pueblo Nuevo Blanco 1 (17-25, 25-13, 15-13)

Hinojo 2 – Independiente VAF Rojo 0 (25-11, 25-19)

Pueblo Nuevo Verde 2 – Mariano Moreno 0 (25-19, 25-19)

Estudiantes 2 – Independiente VAF Blanco 0 (25-21, 25-10)

Racing Azul 2 – Mariano Moreno 0 (25-18, 25-10).

Tabla de posiciones: 1º Velocidad y Resistencia 20 puntos, 2º Estudiantes 19, 3º Pueblo Nuevo Verde y Racing Azul 18, 5º Pueblo Nuevo Blanco 17, 6º Hinojo 10, 7º Independiente (Tandil) 9, 8º Mariano Moreno 8, 9º Independiente VAF Blanco 7, 10º Independiente VAF Rojo 6, y 11º Racing Blanco 0 unidades.

Próxima y quinta jornada (9na. y 10ma. fecha): Estudiantes vs. Hinojo, Independiente VAF Rojo vs. Independiente (Tandil), Independiente VAF Blanco vs. Velocidad y Resistencia, Pueblo Nuevo Verde vs. Racing Azul, y Pueblo Nuevo Blanco vs. Racing Blanco. Mariano Moreno vs. Estudiantes, Independiente VAF Blanco vs. Hinojo, Pueblo Nuevo Verde vs. Independiente (Tandil), Pueblo Nuevo Blanco vs. Velocidad y Resistencia, Racing Blanco vs. Racing Azul, y Independiente VAF Rojo vs. Mariano Moreno.

Fuente y fotos: Gustavo Burgardt