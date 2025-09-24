Vóley: Estudiantes y Olimpo de Bahía Blanca clasificaron a la Copa Argentina Sub 12

El equipo “Bataraz” aseguró su pasaje al torneo nacional de Chapadmalal a pesar de caer en una ajustada final ante las bahienses.

La Asociación Olavarriense de Voleibol y la Federación Bonaerense de Voleibol confirmaron que el equipo de Estudiantes se clasificó para la Copa Argentina de Clubes Sub 12, a disputarse en Chapadmalal del 2 al 5 de noviembre. El club local logró el pase junto a Olimpo de Bahía Blanca en un disputado torneo clasificatorio.

El certamen, que contó con 20 partidos, se desarrolló entre el sábado y el domingo en el Minigimnasio de Estudiantes. Participaron formaciones locales y representantes de Benito Juárez, Coronel Suárez y Bahía Blanca.

Estudiantes y Olimpo se enfrentaron en una final sumamente pareja, donde las bahienses se impusieron por un ajustado 16-14 en el tie break. A pesar de la derrota, el segundo puesto fue suficiente para que el equipo de Olavarría asegurara su lugar en la competencia nacional.

Para Estudiantes, esta será la tercera participación en la Copa Argentina en la categoría Sub 12, implementada en 2023.

El equipo Sub 12 de Estudiantes estuvo integrado por Pilar Alloggia, Isabella Alonso, Anita Correge, Julia Bravo, Julia Gómez Iza, Trinidad Gómez Martínez, Victoria García Martínez, Emma Mappis, Matilda Ulloa Menchi, Pilar Iriarte, Delfina Bosque y Lupe Giangreco Simons. El cuerpo técnico estuvo a cargo del DT Nahuel Uriarte y la asistente técnica Ana Lía Quintana.

El arbitraje del torneo estuvo a cargo del Colegio de Árbitros de la AOV.