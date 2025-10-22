Vóley: Estudiantes fue 4º en la Liprobo Femenina Sub 16 A1, Clasificatoria a la Copa Argentina

La tercera etapa final de la Liga Provincial Bonaerense se disputó en Mar del Plata. Pueblo Nuevo finalizó 12° en A1 y Racing 12° en A2. El equipo masculino de Estudiantes se ubicó en el 9° puesto.
Los clubes de Olavarría tuvieron participación en las terceras etapas finales de la Liga Provincial Bonaerense de Voleibol (Liprobo) Sub 16, que se disputaron entre el sábado y el lunes en Mar del Plata y Coronel Vidal. Los torneos eran clasificatorios para la Copa Argentina del próximo mes en Chapadmalal.
Femenino A1: Estudiantes Cuarto y Pueblo Nuevo Duodécimo
La categoría A1 se jugó en el Club Once Unidos de Mar del Plata con 13 equipos.
- Club Estudiantes: Logró un gran desempeño al finalizar en el cuarto puesto. Tras clasificar segundo en su zona (2-1), llegó a semifinales, donde cayó 0-3 ante el posterior campeón, Once Unidos, y luego perdió el partido por el tercer puesto 0-3 contra Mar Chiquita Vóley.
- DT: Guillermo Ducuing.
- Club Pueblo Nuevo: Integró la misma Zona C, donde no logró victorias (0-3) y pasó a disputar los puestos bajos, cerrando su participación en la duodécima posición.
- DT: Franco Labattaglia.
El campeón de A1 fue Once Unidos, que superó en la final a Club Junín por 3-2.
Femenino A2: Racing Duodécimo
El Club Racing compitió en la categoría A2 en Coronel Vidal (15 equipos).
- Club Racing: Luego de dos victorias y cuatro derrotas, el equipo cerró el torneo en la duodécima ubicación de la tabla general.
- DT: Facundo Domizi.
Masculino Sub 16 (Categoría Única): Estudiantes Noveno
La rama masculina también se disputó en Mar del Plata (12 equipos).
- Club Estudiantes: El equipo “Bataraz” finalizó con un registro de tres victorias y dos derrotas, ubicándose en la novena posición del certamen. El campeón fue Once Unidos A.
- DT: Germán Detzel.