Vóley: debut victorioso de Estudiantes en la Copa Argentina Sub 12

El equipo de Estudiantes de Olavarría tuvo un exitoso debut en la Copa Argentina de Clubes Sub 12, que se disputa en el Complejo Deportivo Chapadmalal y es organizada por la FeVA. El club “bataraz” participa por tercer año consecutivo en la competencia.

Debut femenino con triunfo

La Copa Argentina Sub 12 (tercera edición) cuenta con 25 equipos en la rama femenina y 9 en la masculina, provenientes de distintas provincias.

Estudiantes, ubicado en la Zona E femenina, quedó libre en la primera fecha y debutó anoche con una victoria:

Rival: Rivadavia de Villa María (Córdoba).

Rivadavia de Villa María (Córdoba). Resultado: 2-1 (25-18, 17-25, 15-11).