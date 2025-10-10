Vóley de Olavarría Brilla en Mar del Plata: Pueblo Nuevo Cierra con un Podio Histórico y Estudiantes es Campeón de Copa de Plata

Los equipos de la AOV tuvieron un “muy buen cierre” en la Liga del Centro Bonaerense (Licebo). Pueblo Nuevo fue 3° en la Rama Masculina y Estudiantes se consagró campeón en la Copa de Plata Femenina y subcampeón en la Masculina. La Final Provincial se jugará en Olavarría el 22 y 23 de noviembre.

El vóleibol de Olavarría cerró su participación en la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) con una actuación destacada en Mar del Plata, ratificando el buen momento de los equipos locales. El punto más alto fue el tercer puesto conseguido por Pueblo Nuevo en la Rama Masculina y el título de Estudiantes en la Copa de Plata Femenina.

Los campeones del certamen fueron Once Unidos (Masculino) y Bahiense del Norte (Femenino), quienes cortaron la racha de los bicampeones reinantes. La gran noticia para la ciudad es que la Final Provincial se disputará en Olavarría el 22 y 23 de noviembre, con los doce mejores equipos de cada rama.

Rama Masculina: Pueblo Nuevo hace Podio y un Jugador es Distinguido

Pueblo Nuevo tuvo una actuación consagratoria al finalizar en la tercera ubicación de la Copa de Oro, demostrando que puede mezclarse con la élite provincial. El equipo de Franco Labattaglia superó 3-2 a Cedetalvo en Cuartos, cedió en Semifinal ante el campeón Once Unidos, y se impuso 3-1 a Liniers de Bahía Blanca en el partido por el tercer puesto.

El gran mérito de Pueblo Nuevo fue competir con una formación genuina del club y con escasa competencia local. Además, el atacante central Valentín Masson fue distinguido como el Mejor Bloqueador del torneo.

En la Copa de Plata, Estudiantes se consagró Subcampeón tras caer en la final 0-3 ante Olimpo (Bahía Blanca), mientras que Mariano Moreno finalizó en la tercera posición, venciendo 3-1 a Huracán de Necochea en el partido por el podio de Plata.

Posiciones Finales (Top 5 Masculino): 1° Once Unidos, 2° Banco Provincia, 3° Pueblo Nuevo (Olavarría), 4° Liniers, 5° Azul Vóley Club.

Rama Femenina: Estudiantes Campeón Invicta de Copa de Plata

La Rama Femenina fue definida con finales electrizantes, ambas resueltas en tie-break. Bahiense del Norte se llevó el título.

Por el lado de Olavarría, las “Lobas” de Pueblo Nuevo, ya clasificadas a la Final Provincial, participaron del Hexagonal final de Copa de Oro, logrando un triunfo 3-0 sobre Olimpo para quedarse con el quinto puesto y asegurar su lugar entre las mejores.

La gran actuación la firmó Estudiantes, que se adjudicó el pentagonal por la Copa de Plata de manera invicta, derrotando sucesivamente a Juventud Unida, Huracán, Tiro Federal y Villa Mitre.

Posiciones Finales (Rama Femenina): 1° Bahiense del Norte, 2° Once Unidos, 3° Liniers, 4° Mar Chiquita Vóley, 5° Pueblo Nuevo (Olavarría). Estudiantes (Olavarría) finalizó en el 7° puesto (1° de la Copa de Plata).