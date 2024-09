Vóley: Cuatro equipos olavarrienses siguen en la LiCeBo

Entre sábado 14 y domingo 15 de Septiembre se disputó en seis canchas de Olavarría el cuarto weekend de la tercera edición de la Liga del Centro Bonaerense de Voleibol (LiCeBo) de Mayores. Pueblo Nuevo y Mariano Moreno en la rama masculina y Estudiantes y Pueblo Nuevo en la femenina, se clasificaron a los cuartos de final.

Resultados:

LiCeBo – Desarrollo del cuarto weekend

Rama masculina

Sábado 14/9

Gimnasio Pueblo Nuevo

Banco Provincia 3 – Pueblo Nuevo 2 (26-28, 25-23, 25-20, 14-25, 16-14).

Minigimnasio Estudiantes

Estudiantes 3 – Tiro Federal 0 (25-23, 25-20, 25-19)

Rivadavia 3 – La Armonía 0 (25-13, 25-12, 25-18)

Once Unidos 3 – Azul Vóley 0 (25-17, 25-18, 25-22)

Huracán 3 – Estudiantes 0 (25-18, 25-19, 25-18)

Once Unidos 3 – Liniers 0 (25-21, 25-22, 25-23)

Costa Sud 3 – La Armonía 0 (25-23, 25-15, 25-17)

Liniers 3 – Estudiantes 1 (22-25, 25-18, 25-8, 25-19)

Huracán 3 – CeDeTalVo 1 (21-25, 27-25, 25-14, 25-16)

Ciudad Bolívar 3 – EDAL 2 (22-25, 25-22, 27-29, 25-18, 16-14).

Mariano Moreno

Liniers 3 – Mariano Moreno 0 (25-20, 25-19, 25-19)

Costa Sud 3 – Ciudad Bolívar 2 (25-16, 17-25, 23-25, 25-21, 15-6)

EDAL 3 – Boca Jrs 1 (26-24, 21-25, 25-14, 25-20)

Costa Sud 3 – Tiro Federal 1 (25-16, 25-17, 22-25, 26-24)

Olimpo 3 – Atlético Gesell 0 (29-27, 25-23, 25-22)

CeDeTalVo 3 – Tiro Federal 0 (25-22, 25-20, 25-22)

Mariano Moreno 3 – Olimpo 0 (25-18, 25-22, 25-18).

Gimnasio Pueblo Nuevo (Predio)

Tiro Federal 3 – Costa Sud 0 (25-6, 25-14, 25-8)

Pueblo Nuevo 3 – Atlético Gesell 0 (25-23, 25-11, 25-15)

Rivadavia 3 – Boca Juniors 0 (25-14, 25-22, 25-19).

Domingo 15/9

Gimnasio Juan Manolio (Pueblo Nuevo)

Pueblo Nuevo 3 – La Armonía 0 (25-14, 25-16, 25-20)

Azul Vóley 3 – Liniers 1 (19-25, 25-20, 25-19, 25-23)

Once Unidos 3 – Pueblo Nuevo 0 (25-13, 25-21, 25-15).

Minigimnasio Estudiantes

EDAL 3 – Estudiantes 1 (19-25, 25-21, 25-15, 25-19)

Once Unidos 3 – CeDeTalVo 0 (25-22, 25-19, 25-23)

Banco Provincia 3 – Liniers 1 (25-18, 19-25, 26-24, 25-19)

La Armonia 3 – EDAL 2 (25-22, 23-25, 15-25, 25-23, 15-11)

CeDeTalVo 3 – Olimpo 0 (26-24, 25-20, 25-20)

Boca 3 – Atlético Gesell 0 (27-25, 25-13, 25-20)

Azul Vóley 3 – Costa Sud 1 (25-21, 25-20, 26-28, 25-17).

Gimnasio Mariano Moreno

Rivadavia 3 – Olimpo 2 (18-25, 25-17, 25-18, 23-25, 15-8)

Mariano Moreno 3 – Tiro Federal 1 (25-18, 20-25, 25-7, 25-19)

Huracán 3 – Ciudad Bolívar 1 (25-18, 25-20, 23-25, 25-16)

Rivadavia 3 – Atlético Gesell 0 (25-16, 25-16, 25-19)

Banco Provincia 3 – Tiro Federal 0 (25-12, 25-11, 25-14)

Huracán 3 – Mariano Moreno 1 (25-23, 20-25, 25-22, 25-20).

Posiciones finales fase regular: 1° Once Unidos (Mar del Plata) 51 (17-0), 2° Banco Provincia (Mar del Plata) 44 (15-2), 3° Huracán (Necochea) 42 (14-3), 4° Azul Vóley Club 41 (14-3), 5° Liniers (Bahía Blanca) 38 (13-4), 6° Pueblo Nuevo 34 (11-6), 7° Rivadavia (Tandil) 29 (10-7), 8° Mariano Moreno 28 (9-8), 9° Club Ciudad de Bolívar 25 (9-8), 10° Estudiantes (Olavarría) 22 (7-10), 11° EDAL (Tandil) 21 (6-11), 12° Costa Sud (Tres Arroyos) 18 (6-11), 13° Atlético Villa Gesell 17 (6-11), 14° Olimpo (Bahía Blanca) 13 (4-13), 15° Tiro Federal (Bahía Blanca) 12 (4-13), 16° Boca Juniors (Coronel Suárez) 11 (4-13), 17° CeDeTalVo (Mar del Plata) 10 (3-14), 18° La Armonía (Bahía Blanca) 3 (1-16).

Rama Femenina

Sábado 14/9

Gimnasio Juan Manolio (Pueblo Nuevo)

Once Unidos 3 – Pueblo Nuevo 0 (25-23, 25-15, 25-18)

Gimnasio San Martín (Sierras Bayas)

Bahiense del Norte 3 – San Martín 0 (25-12, 25-10, 25-3)

Los Tilos 3 – Olimpo 0 (25-13, 25-13, 25-10)

Tiro Federal 3 – Rivadavia 0 (25-15, 28-26, 25-16)

San Martín 3 – Olimpo 0 (25-17, 25-12, 25-19)

Los Tilos 3 – Tiro Federal 1 (19-25, 25-13, 25-19, 26-24)

Rivadavia 3 – Olimpo 2 (24-26, 18-25, 25-21, 26-24, 15-9).

Minigimnasio Estudiantes

Mar Chiquita 3 – Liniers 2 (23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 15-13)

Estudiantes 3 – Huracán 1 (25-22, 25-23, 35-37, 25-23)

Mar Chiquita 3 – Estudiantes 1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-14)

Gimnasio Pueblo Nuevo (Predio)

Tiro Federal 3 – Costa Sud 0 (25-6, 25-14, 25-8)

Pueblo Nuevo 3 – Huracán 0 (25-18, 25-14, 25-23)

Bahiense del Norte 3 – Costa Sud 0 (25-4, 25-7, 25-5).

Domingo 15/9

Gimnasio Juan Manolio (Pueblo Nuevo)

Pueblo Nuevo 3 – Tiro Federal 1 (22-25, 25-13, 25-10, 25-13)

Mar Chiquita 3 – Costa Sud 0 (25-15, 25-11, 25-11)

Bahiense del Norte 3 – Pueblo Nuevo 0 (25-17, 25-18, 25-16).

Minigimnasio Estudiantes

Once Unidos 3 – Costa Sud 0 (25-10, 25-2, 25-15)

Once Unidos 3 – Estudiantes 0 (25-14, 25-16, 25-18)

Mar Chiquita 3 – Olimpo 0 (25-16, 25-16, 25-21)

Estudiantes 3 – Los Tilos 0 (25-13, 25-10, 25-17).

Gimnasio Pueblo Nuevo (Predio)

Liniers 3 – San Martín 0 (25-17, 25-18, 25-3)

Bahiense del Norte 3 – Rivadavia 0 (25-10, 25-13, 25-18)

Olimpo 3 – Huracán 1 (24-26, 25-16, 25-18, 25-21)

Los Tilos 3 – Liniers 1 (18-25, 25-21, 25-21, 25-15)

Tiro Federal 3 – San Martín 0 (27-25, 25-21, 25-18)

Huracán 3 – Costa Sud 0 (25-15, 25-7, 25-12).

Posiciones finales fase regular: 1° Once Unidos (Mar del Plata) 35 (12-0), 2° Bahiense del Norte (Bahía Blanca) 33 (11-1), 3° Mar Chiquita Voley 29 (10-2), 4° Estudiantes 25 (8-4), 5° Pueblo Nuevo 23 (8-4), 6° Los Tilos (Tandil) 20 (7-5), 7° Liniers (Bahía Blanca) 17 (5-7), 8° Olimpo (Bahía Blanca) 13 (4-7), 9° San Martín 13 (4-8), 10° Tiro Federal (Bahía Blanca) 12 (4-7), 11° Rivadavia (Tandil) 6 (2-10), 12° Huracán (Necochea) 5 (1-11), 13° Costa Sud (Tres Arroyos) 0 (0-12).

Las Finales se disputarán en la ciudad de Mar del Plata entre el 2 y el 3 de noviembre, jugándose en Once Unidos (21 partidos en varones y 19 en mujeres) y en CeDeTalVo (6 en varones y 3 en mujeres). Y estos serán los cruces de cuartos de final:

Rama Masculina

Copa de Oro

Cuartos de Final: Once Unidos vs. Mariano Moreno, Banco Provincia vs.. Rivadavia, Huracán vs. Pueblo Nuevo y Azul Vóley Club vs. Liniers.

Rama Femenina

Copa de Oro

Cuartos de final: Once Unidos vs. Olimpo, Bahiense del Norte vs. Liniers, Mar Chiquita Vóley vs. Los Tilos y Estudiantes vs. Pueblo Nuevo.

Fuente: Gustavo Alejandro Burgardt.