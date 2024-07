Vóley: Buena labor de los equipos olavarrienses en Tres Arroyos

Entre el sábado 13 y el domingo 14 de Julio en Tres Arroyos, se jugó el segundo weekend de la rama masculina de la Liga del Centro Bonaerense – LiCeBo, organizada por las Asociaciones Marplatense y Azuleña de Vóley. Pueblo Nuevo, Mariano Moreno y Estudiantes trajeron buenos resultados y se acomodan en la tabla general buscando clasificar a los playoff.

Pueblo Nuevo cayó frente a Bolívar en el primer encuentro, y luego se repuso con triunfos frente a Azul Vóley, Olimpo de Bahía Blanca y Cedetalvo de Mar del Plata; ubicándose así en el cuarto lugar, igualado en puntos con Banco Provincia de Mar del Plata y a tres puntos de la cima, que comparten Once Unidos de Mar del Plata y Liniers de Bahía Blanca.

Por su parte, Mariano Moreno comenzó con triunfo frente a Edal de Tandil, luego cayó en tie break frente a Rivadavia de Tandil y Banco Provincia, para reponerse con triunfo en sets corridos frente a La Armonía de Bahía Blanca. Los albiverdes se ubican en la séptima posición y están en puestos de clasificación a la Copa de Oro.

Mientras que Estudiantes tuvo un primer día triunfal frente a Cedetalvo y La Armonía, pero cayó en sus dos presentaciones del domingo frente a Azul Vóley y Rivadavia. Los bataraces se encuentran en la novena posición, a dos puntos de meterse en zona de clasificación.

RESULTADOS:

Pueblo Nuevo

1-3 vs. Ciudad de Bolívar

3-1 vs. Azul Vóley

3-0 vs. Olimpo (Bahía Blanca)

3-1 vs. Cedetalvo (Mar del Plata).

Mariano Moreno

3-1 vs. Edal (Tandil)

2-3 vs. Rivadavia (Tandil)

1-3 vs. Banco Provincia (Mar del Plata)

3-0 vs. La Armonía (Bahía Blanca).

Estudiantes

3-1 vs. Cedetalvo (Mar del Plata)

3-1 vs. La Armonía (Bahía Blanca)

2-3 vs. Azul Vóley

0-3 vs. Rivadavia (Tandil).

El torneo tendrá continuidad el 10 y 11 de Agosto en Azul y Tandil en ambas ramas, mientras que el cierre de la fase regular será el 14 y 15 de septiembre en Olavarría.

Fuente y fotos: Prensa AOV – Olavarría Vóley.