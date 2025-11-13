La exjugadora de Estudiantes de Olavarría y de Las Panteritas U17 ha sido reclutada para el equipo deportivo escolar “Mississippi State Hail” y se suma al circuito universitario estadounidense.

Olavarría / Mississippi, EE. UU. La talentosa voleibolista olavarriense Paloma Routaboul continúa su ascenso internacional. La jugadora confirmó su incorporación al equipo deportivo escolar Mississippi State Hail en Estados Unidos, donde desarrollará su carrera deportiva universitaria.

Paloma, cuyo origen en el vóley se encuentra en las inferiores de Estudiantes de Olavarría, cuenta con un impresionante recorrido:

Clubes: Recientemente jugó la Liga Nacional Femenina de Vóley con Estudiantes de La Plata .

Recientemente jugó la Liga Nacional Femenina de Vóley con . Selección Nacional: Es una figura en la selección argentina “Las Panteritas” U17 y participó en el último Mundial U21.

Su llegada a la liga universitaria de EE. UU. (NCAA) le permitirá combinar la educación de primer nivel con la alta competencia en el vóley.