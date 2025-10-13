Vóleibol: Pueblo Nuevo Gana el Cuarto Gran Prix Masculino y Sigue Imbatible

El equipo “Lobo” se adjudicó el certamen disputado en su gimnasio, superando a Club Ciudad de Bolívar en la fase clasificatoria y a Estudiantes Blanco en la final. Ratifica así su gran momento de cara al Provincial de Clubes.

El Club Atlético Pueblo Nuevo se quedó con el cuarto Gran Prix de Voleibol Masculino de Mayores de la Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV). El torneo se desarrolló el pasado viernes en el gimnasio Juan Bautista Manolio del club y contó con la participación de los cinco equipos de la liga local, más el Club Ciudad de Bolívar como invitado.

Pueblo Nuevo, que viene de un podio en la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) y lidera invicto el certamen doméstico, demostró su superioridad al ganar el triangular clasificatorio y, finalmente, la definición por el título. Este triunfo es clave para el equipo, que busca llegar en óptima forma al Provincial de Clubes que se jugará en Olavarría el próximo mes.

Estudiantes Blanco da la Nota

La sorpresa del torneo la dio el equipo de Estudiantes Blanco, que logró desplazar a Mariano Moreno de la final al vencerlo en un emocionante tie-break durante la fase clasificatoria.

Resultados y Posiciones Finales

Los seis participantes se dividieron en dos triangulares para la fase clasificatoria, y luego disputaron las instancias finales.

Puesto Equipo 1° Pueblo Nuevo 2° Estudiantes Blanco 3° Mariano Moreno 4° Club Ciudad de Bolívar 5° Racing 6° Estudiantes Negro

El cuerpo arbitral estuvo a cargo del Colegio de Árbitros de la AOV, con Enzo López, Agustín Arrieta y Leandro Dicharri.