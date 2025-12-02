El equipo fomentista de Olavarría se quedó con el título al derrotar a Club Ciudad de Bolívar en un emocionante tie break (2-1) en el gimnasio Eladio Manuel Arnau. Pueblo Nuevo, a pesar de preclasificar, cayó en semifinales y quedó cuarto.

Olavarría. El equipo de Mariano Moreno se adjudicó el último certamen de la Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV) en la modalidad Gran Prix, tras imponerse en la final al Club Ciudad de Bolívar por 2 sets a 1 (25-15, 14-25, 15-7). El torneo se desarrolló íntegramente este domingo en el gimnasio Eladio Manuel Arnau.

El Camino al Título

Mariano Moreno, que había terminado primero en el ordenamiento general de los cuatro Gran Prix previos, accedió directamente a las semifinales, donde superó a Estudiantes Blanco por 2 a 0 (25-22, 25-19).

En la final, la labor colectiva de los auriverdes fue determinante. La clave estuvo en la distribución precisa de Luis Scipioni y la ofensiva sincronizada de Mario Lindner, Laureano Díaz y Sebastián O’Higgins.

Por su parte, Pueblo Nuevo no pudo aprovechar su preclasificación. Cayó ante Bolívar en semifinales por 0-2 (25-18, 25-18) y posteriormente perdió el partido por el tercer puesto contra Estudiantes Blanco.

Resultados Detallados

Instancia Ganador Resultado Perdedor Parciales Cuartos de Final Estudiantes Blanco 2-0 Estudiantes Negro (25-23, 25-14) Cuartos de Final Club Ciudad de Bolívar 2-0 Racing (25-20, 25-13) Semifinal Mariano Moreno 2-0 Estudiantes Blanco (25-22, 25-19) Semifinal Club Ciudad de Bolívar 2-0 Pueblo Nuevo (25-18, 25-18) Quinto Puesto Estudiantes Negro 2-1 Racing (25-22, 23-25, 16-14) Tercer Puesto Estudiantes Blanco 2-0 Pueblo Nuevo (25-12, 30-28) Final Mariano Moreno 2-1 Club Ciudad de Bolívar (25-15, 14-25, 15-7)

Árbitros: Leandro Dicharri y Agustín Champalanne.

Posiciones Finales y Acumulado (4 Gran Prix)

Posición Final Equipo 1° Mariano Moreno 2° Club Ciudad de Bolívar 3° Estudiantes Blanco 4° Pueblo Nuevo 5° Estudiantes Negro 6° Racing

Puntaje Acumulado General (4 Gran Prix): 1° Mariano Moreno (34 puntos); 2° Pueblo Nuevo (28); 3° Estudiantes Blanco (16); 4° Bolívar (16); 5° Racing (13); 6° Estudiantes Negro (3).

Fuente: Gustavo Alejandro Burgardt