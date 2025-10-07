Vóleibol: Mariano Moreno es el Campeón de Intermedia Femenino y Racing se quedó con la Copa de Plata

Con una jornada extenuante de más de diez horas y dos gimnasios a pleno, culminó el certamen 2025 de la Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV). Moreno se impuso en la final de Oro a Cesuar (Azul) y Racing conquistó el título en casa.

El Gimnasio Eladio Arnau fue el escenario de la jornada de clausura del certamen Intermedia Femenino 2025, organizado por la Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV). La jornada dominical, que se extendió desde las 9 y hasta pasadas las 19 horas, combinó la definición de la Intermedia con el segundo Gran Prix de Maxivoleibol, atrayendo una buena concurrencia en ambos gimnasios.

Mariano Moreno se Consagró Campeón de la Copa de Oro

La Copa de Oro se disputó en el Gimnasio de Mariano Moreno, y el equipo anfitrión se adjudicó el título tras una sólida performance.

Resultados de la Copa de Oro:

Instancia Partido Resultado Semifinal Mariano Moreno vs. Velocidad y Resistencia 2-0 (25-9, 25-13) Semifinal Cesuar (Azul) vs. Estudiantes 2-0 (28-26, 25-18) 3° Puesto Velocidad y Resistencia vs. Estudiantes 2-0 (25-10, 25-12) Final Mariano Moreno vs. Cesuar (Azul) 2-0 (25-17, 25-21)

Posiciones Finales (Oro): 1° Mariano Moreno, 2° Cesuar (Azul), 3° Velocidad y Resistencia (Azul), 4° Estudiantes.

El equipo campeón, dirigido por Santiago Perotti, estuvo integrado por Daniela Monges, Magalí Mancini, Agostina Villa, Rafaela Pagano, Cynthia Ullua, Peralta, María Angela Haas, Melisa Bórmida, Safenreider y Daiana Alberca.

Racing Festejó en su Casa la Copa de Plata

El anfitrión de la jornada, Racing Atletic Club, se adjudicó la Copa de Plata en una definición vibrante, luego de ser el séptimo en la fase regular.

Resultados de la Copa de Plata:

Instancia Partido Resultado Reválida Hinojo vs. Escuela Municipal Voley (B. Juárez) 2-0 (25-17, 26-24) Semifinal Racing vs. San Martín (Sierras Bayas) 2-1 (16-25, 28-26, 15-13) Semifinal Hinojo vs. Independiente VAF 2-0 (25-23, 25-19) 3° Puesto San Martín vs. Independiente VAF 2-1 (25-11, 20-25, 15-12) Final Racing vs. Hinojo 2-0 (25-23, 25-23)

Posiciones Finales (Plata): 1° Racing Atletic Club, 2° Club Atlético Hinojo, 3° San Martín (Sierras Bayas), 4° Independiente VAF, 5° Escuela Municipal de Voley (Benito Juárez).

El conjunto campeón de Plata estuvo compuesto por Mariana Román, Milagros Menna, María Marta Brunetti, Morena López Rinaldi, Julieta Lamanuzzi, Julia Susperreguy, Josefina Ponce, María Florencia Quiroga, Ludmila Silva y Manuela Minnig, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Mogávero.