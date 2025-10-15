Voleibol Femenino: Estudiantes se Consagró Bicampeón de Menores Sub 12 y Sub 16

Las “Batarazas” superaron a Pueblo Nuevo en ambas finales de los Gran Prix de la AOV disputados este viernes. La actividad de formativas fue coordinada por el entrenador Guillermo Ducuing, con la participación de 26 partidos.

La Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV) tuvo una intensa jornada de actividad en categorías formativas este viernes, con la disputa de sendos Gran Prix en Sub 12 y Sub 16. El Club Estudiantes demostró su poderío en las categorías menores al imponerse en ambas finales frente a Pueblo Nuevo, logrando el doble campeonato de la Liga Olavarriense de Menores.

La jornada, que incluyó un total de 26 partidos, fue coordinada por el entrenador Guillermo Ducuing.

Categoría Sub 12: Dominio en el Juan Maceo

El Gran Prix Sub 12 se disputó en el Gimnasio Juan Maceo de Pueblo Nuevo. La final enfrentó a los equipos principales de los clubes, donde Estudiantes “A” se llevó el título con autoridad.

Instancia Ganador Perdedor Resultado (Sets) Final Estudiantes A Pueblo Nuevo A 2-0 (25-16, 25-14) 3° Puesto Estudiantes B Estudiantes C 2-0 (25-11, 25-12)

Posiciones Finales Sub 12: 1° Estudiantes A, 2° Pueblo Nuevo A, 3° Estudiantes B, 4° Estudiantes C, 5° Hinojo, 6° Pueblo Nuevo B.

Categoría Sub 16: El Título se Quedó en el Parque Guerrero

Las finales Sub 16 se definieron en el Minigimnasio de Estudiantes. Las “Batarazas” del equipo “A” repitieron la hazaña de las más chicas al vencer también a Pueblo Nuevo “A” en la final.

Instancia Ganador Perdedor Resultado (Sets) Final Estudiantes A Pueblo Nuevo A 2-0 (25-16, 25-20) 3° Puesto Racing Pueblo Nuevo B 2-0 (25-10, 26-24)

Posiciones Finales Sub 16: 1° Estudiantes A, 2° Pueblo Nuevo A, 3° Racing, 4° Pueblo Nuevo B, 5° Estudiantes B, 6° Escuela Municipal de Voley (Benito Juárez), 7° Estudiantes C, 8° Estudiantes D, 9° Hinojo.

El doble triunfo ratifica el gran trabajo en las divisiones formativas del Club Estudiantes.