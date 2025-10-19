Villamayor y un triunfo que lo posiciona como nuevo líder del Turismo 4000

Nicolás Villamayor, logró una muy buena victoria en la Final del Turismo 4000 Argentino; disputada este domingo en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires. Además y a falta de una fecha para el cierre de la temporada, el piloto de Olavarría alcanzó el primer puesto del campeonato.

De gran largada cuando la luz verde se encendió, Mauro Tramontana llegaba adelante en la primera curva, un poco exhibido delante de Villamayor y al transitar el ingreso de la confitería supo prevalecer por delante del olavarriense y José Luis Newing que se metía en el tercer lugar.

Detrás un toque a Ale Roma en la confitería fragmentaba el pelotón principal y los tres primeros se escarban adelante. Transitando la primera vuelta Sergio Kobach ingresaba pasado en la confitería perdiendo el 4° lugar y metros más adelante Willy Newing se tocaba con Antonio Bartucci quedando fuera de la pelea directa.

Luego de las primeras tres vueltas de carrera Newing empezaba a buscar al líder para ir por la punta y detrás Villamayor se mantenía expectante. Más atrás Grijniewicz mantenía su ritmo delante de Facundo Barnetche y Martín Taddeo. Más atrás, Santiago Sexe, Gonzalo Gonzalez, Ricardo Zubía y Agustín Suarez completaban la decena de punta.

Promediando la mitad de la carrera, Tramontana entró exigido en la curva de la confitería y Villamayor aprovechó para superar y quedar al frente delante del piloto de Torino y José Luis Newing.

Camino a completar la decena de vueltas, González volvía a tener problemas con el motor y empezaba a perder potencia y la punta del campeonato pasaba de Chevrolet a Ford. Quien lograba aprovechar todo esto era el actual Campeón Facundo Barnetche que escalaba y se metía en el 4° lugar.

En el final, Villamayor mantenía su ritmo y se llevaba la victoria por delante de José Luis Newing y Mauro Tramontana, quien retornó a la categoría cerró un gran fin de semana.

Con estas colocaciones finales, Nicolás Villamayor se va líder del campeonato y en La Plata se definirá la corona 2025 en el mes de diciembre con una doble fecha.

Fuente y fotos: Prensa Turismo 4000 Argentino.