Vernice y un merecido reconocimiento en Estudiantes

El palista olímpico Agustín Vernice fue recibido ante un buen marco de público en un acto se llevó a cabo en el Club Estudiantes. Además, la Avenida Central del “Parque Carlos Guerrero” lleva desde el miércoles 4 de Septiembre de 2024 el nombre del emblema olavarriense.

Agustín Vernice fue agasajado en un de manera honorífica tras su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 (4to. Puesto en la Final de K1 1.000 metros) con el mejor resultado de la historia argentina de un palista en una competencia de tal magnitud.

En mencionado acto -que fue conducido por Marcelo Manolio y donde estuvieron presentes público en general, periodistas, jóvenes deportistas del club Bataráz, el Intendente de la Municipales de Olavarría Maximiliano Wesner, el Director de Gestión Deportiva de la Municipalidad Enzo Jarrié, y los distintos presidentes que conforman la Unión de Clubes de Olavarría-, el palista de nuestra ciudad se emocionó tras ver a su familia acompañarlo en cada paso que da, y esta no fue la excepción. En 113 años de historia de la entidad albinegra, la avenida central no había sido bautizada con un nombre. Pero desde ayer y para la posteridad, Agustín Vernice le dará nombre a ese espacio.

Finalizado el evento y tras sus palabras, admiradores, allegados y demás no quisieron perderse autógrafos ni fotos del campeón olavarriense y cerró detallando que en Los Ángeles 2028 irá por su medalla olímpica.

Una vez culminado el acto honorífico, el palista olímpico brindó una conferencia de prensa en la sala de marketing del Club Estudiantes, y allí dejó sus sensaciones y algunos conceptos tras lo vivido en París, su emoción de volver a casa y sus planes a futuro. Estuvo acompañado por el Presidente Juan Emilio Incaurgarat, y la Vicepresidente, Flavia Rivera.

Estos fueron algunos de los principales conceptos de Vernice en mencionada rueda de prensa:

“Todo empezó cuando asumí que mi familia, amigos y mi novia iban a estar en la tribuna. Había dos caminos, uno el ponerme nervioso y el otro usarlo a mi favor. Todo lo que tiene que ver con mi familia a mi emocionalmente me mueve y lo tenía que usar a mi favor”.

“Todas las reflexiones, miedos y análisis internos que hago las noches previas a competir, nunca me las olvido y las respuestas a eso me hace aprender de mí mismo que es bueno. Obviamente en un juego olímpico es distinto y a mi me gusta encontrar en otros deportistas los puntos en común entre cada uno y eso es como que te traza el camino. En los Juegos Olímpicos ves pasión, ves compromiso”.

“En el caso de ahora de los Juegos empezaba a pensar de los países que quedaron detrás de mí. Algunos deportistas que por ahí yo miraba y ahora eso me invita a soñar. Por supuesto también trabajé muchísimo para lograr esto y también creí que podía lograrlo”.

“Voy ir a Los Ángeles, sabiendo que puedo ganar o puedo perder, soy consciente de que puedo ir y ganar una medalla o que puedo quedar afuera de la final A o B. Lo he visto en colegas de gran jerarquía”.

“Los Juegos Olímpicos ahora son el horizonte, pero si lo miro me puedo tropezar, entonces mi manera y mi motivación es concentrarme el 100% en lo que tengo que hacer hoy y en la próxima competencia. Por eso, si la planificación es correcta me va a llevar a donde me tiene que llevar sin tener que estar mirando los JJOO”.