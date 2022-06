Vergel visitó el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del GCBA

La concejal olavarriense fue recibida por Hernán Rossi, Jefe de Gabinete del Ministerio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otros temas, conversaron sobre empleo joven y la necesidad de acompañar a los jóvenes en la inserción laboral generando mayores y mejores oportunidades.

Con un fluido intercambio de opiniones, proyectos e iniciativas llevadas adelante en CABA, se desarrolló una nutrida reunión entre Belén Vergel y Hernán Rossi, donde entre otros temas se conversó sobre “Empleo Joven”, la necesidad de acompañar a los jóvenes en la búsqueda de trabajo, ayudarlos en la obtención de herramientas y tender puentes con empresas que puedan incorporarlos.

Según lo informado por Rossi, la iniciativa parte de incentivar la contratación de este grupo que enfrenta las mayores dificultades para acceder a un trabajo. De esta manera, se busca brindar más y mejores oportunidades y disminuir la tasa de desempleo. Para su puesta en marcha, la colaboración público-privada es un eslabón central. La Ciudad lleva adelante acuerdos con empresas y organizaciones, cámaras y sindicatos para promover la igualdad de oportunidades.

Para Vergel “Debemos trabajar junto a nuestros jóvenes, acompañarlos, incentivarlos y generar o tender puentes para facilitar el empleo, máxime si es el primero. En la actualidad, en nuestro país, tenemos medio millón jóvenes desocupados, 1,2 millón en empleos asalariados no registrados y casi 1 millón que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo. Esto es preocupante, y por esta razón es necesario una rápida colaboración del Estado”